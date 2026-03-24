Disney publikon trailerin e filmit artistik "Moana", i cili përqendrohet te Dwayne Johnson dhe një paruke që ata e përshkruajnë si shqetësuese
Disney ka publikuar një trailer për filmin artistik "Moana", me protagonistë Catherine Laga'aia në rolin e Moana dhe Dwayne Johnson në rolin e Maui. Vëmendjen e tërhoqi paruke e tij, e cila u përshkrua si shqetësuese në rrjetet sociale.
Traileri tregon aventurën e Moanës ndërsa ajo nis një udhëtim përtej oqeanit për të shpëtuar popullin e saj. Gjatë rrugës, asaj i bashkohet Maui, një gjysmëperëndi karizmatik dhe i fuqishëm, i cili portretizohet përsëri nga Johnson.
Filmi rikthen personazhe të njohur si gjeli Heihei dhe derri Pua, dhe historia i qëndron besnike origjinalit të vitit 2016.
Kjo është pjesë e trendit të Disney-t për të bërë versione me aksion të klasikëve të tyre të animuar. Filmi duhet të dalë në kinema më 10 korrik 2026.
Megjithatë, traileri i filmit “Moana” i la shumë shikues të pakënaqur, të cilët kritikuan në rrjetet sociale aktrimin, estetikën dhe veçanërisht modelet e flokëve të shfaqura në këtë pjesë të hershme të filmit.
Më tërheqësja ishte paruke e Dwayne Johnson, dhe vetëm një postim me foto të paraqitjes së tij në film mblodhi pothuajse 30 milionë shikime.
“Kush mendoi se kjo ishte një ide e mirë?”, “Pse thahet me tharëse flokësh?”, “A është kjo një parodi?”, “Kjo paruke është krim”, “Duket shqetësuese”, ishin komentet.
Disney ka publikuar një mori ribërjesh të filmave të saj të animuar të njohur, shpesh duke marrë kritika të përziera. Duke gjykuar nga reagimet ndaj këtij traileri, shumë veta presin që filmi "Moana" të mos ketë sukses. /Telegrafi/