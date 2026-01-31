“Dikush e ka rrahur”, Xheneta Fetahu pas operacionit në hundë: Kush guxon me më prekë mua
Para ca ditësh, Xheneta Fetahu, publikoi një InstaStory nga shtëpia e saj, duke treguar gjendjen e vështirë pas një operacioni në hundë.
Ajo u shpreh se ndërhyrja erdhi për shkak të një devijimi, duke shtuar se ka vuajtur më parë nga astma.
“Sot kam filluar pak me marrë veten dhe shyqyr po shoh sot. Kam pasur problem më herët, kur kam pas ndërhyrje prej aksidentit të kaluar. Punimi brenda hundës ka qenë shumë keq, unë e kam astmën dhe kam pasur problem nëse s’marrë frymë mirë nga hunda”, tregoi Xheneta.
Lidhur me thashethemet se mund të ishte sulmuar, ajo u përgjigj me vendosmëri: “Kush guxon me më prekë mua”.
Ndjekësit shprehen të shqetësuar dhe mbështetës, duke i uruar shërim të shpejtë dhe rikuperim të plotë. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com