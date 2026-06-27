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Trajneri i Kombëtares së Francës, Didier Deschamps, është bërë zyrtarisht trajneri me më shumë fitore në historinë e Kupës së Botës.

Momenti historik i Deschamps u arrit gjatë Kupës së Botës 2026, ku Franca siguroi një fitore dominuese 4-1 ndaj Norvegjisë.

Ky rezultat shënon fitoren e 17-të në Kupën e Botës për ekipin kombëtar francez nën udhëheqjen e trajnerit Deschamps.


Me këtë fitore, trajneri francez tejkaloi arritjen historike të Helmut Schon të Gjermanisë, i cili e udhëhoqi ekipin kombëtar gjerman drejt 16 fitoreve në Kupën e Botës gjatë karrierës së tij.

Deschamps nuk ishte personalisht i pranishëm në vijën anësore për ndeshjen kundër Norvegjisë, pasi humbi ndeshjen për shkak të vdekjes së nënës së tij. /Telegrafi/

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