Didier Deschamps shkruan historinë, bëhet trajneri me më shumë fitore në Kupën e Botës
Trajneri i Kombëtares së Francës, Didier Deschamps, është bërë zyrtarisht trajneri me më shumë fitore në historinë e Kupës së Botës.
Momenti historik i Deschamps u arrit gjatë Kupës së Botës 2026, ku Franca siguroi një fitore dominuese 4-1 ndaj Norvegjisë.
Ky rezultat shënon fitoren e 17-të në Kupën e Botës për ekipin kombëtar francez nën udhëheqjen e trajnerit Deschamps.
Didier Deschamps has now won more games than any other manager in World Cup history, breaking Helmut Schön’s record.
◉ 17 - Didier Deschamps
◎ 16 - Helmut Schön
◎ 14 - Luiz Felipe Scolari
He has an incredible 77.3% win ratio in charge of Les Bleus at the tournament. 📊 pic.twitter.com/efEFPmUEv7
— Squawka (@Squawka) June 26, 2026
Me këtë fitore, trajneri francez tejkaloi arritjen historike të Helmut Schon të Gjermanisë, i cili e udhëhoqi ekipin kombëtar gjerman drejt 16 fitoreve në Kupën e Botës gjatë karrierës së tij.
Deschamps nuk ishte personalisht i pranishëm në vijën anësore për ndeshjen kundër Norvegjisë, pasi humbi ndeshjen për shkak të vdekjes së nënës së tij. /Telegrafi/
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