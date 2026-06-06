Dhurata Dora në duet me DJ Snake, kënga publikohet këtë verë me videoklip
Dhurata Dora do të vijë së shpejti me një bashkëpunim të ri ndërkombëtar me DJ Snake, një nga DJ-të më të njohur në skenën globale të muzikës.
Sipas burimeve të Prive në Klan Kosova, dyshja e ka prezantuar për herë të parë projektin e ri muzikor në festivalin “World Club Dome” në Frankfurt.
Raportohet se kënga është ende në fazë përgatitjeje dhe pritet të publikohet gjatë verës, e shoqëruar edhe me videoklip zyrtar.
Ky bashkëpunim shënon një tjetër hap të rëndësishëm ndërkombëtar për Dhurata Dorën, e cila prej vitesh është një nga emrat më të suksesshëm të muzikës shqiptare në tregun ndërkombëtar. /Telegrafi/
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