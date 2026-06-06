Dhurata Dora do të vijë së shpejti me një bashkëpunim të ri ndërkombëtar me DJ Snake, një nga DJ-të më të njohur në skenën globale të muzikës.

Sipas burimeve të Prive në Klan Kosova, dyshja e ka prezantuar për herë të parë projektin e ri muzikor në festivalin “World Club Dome” në Frankfurt.

Raportohet se kënga është ende në fazë përgatitjeje dhe pritet të publikohet gjatë verës, e shoqëruar edhe me videoklip zyrtar.

Ky bashkëpunim shënon një tjetër hap të rëndësishëm ndërkombëtar për Dhurata Dorën, e cila prej vitesh është një nga emrat më të suksesshëm të muzikës shqiptare në tregun ndërkombëtar. /Telegrafi/

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