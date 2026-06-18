Detaje rrëqethëse nga nata e fundit e aktores Ece Irtem - flet nëna e saj
Vdekja e papritur e aktores turke, Ece Irtem, ka shkaktuar tronditje te familjarët, kolegët dhe adhuruesit e saj.
Aktorja 35-vjeçare, e njohur për rolin e saj në serialin “Kizilcik Serbeti”, u gjet pa shenja jete në banesën e saj.
Pas ngjarjes, vëmendja është përqendruar te dëshmia e nënës së saj, Nuriye Irtem, e cila ka treguar në detaje momentet e fundit para tragjedisë.
Ece Irtem
Sipas deklaratës, nëna dhe vajza kishin kaluar mbrëmjen së bashku për të festuar ditëlindjen e Eces dhe më pas ishin kthyer në shtëpi.
Pas kthimit, aktorja ishte tërhequr në dhomën e saj për të pushuar.
Gjatë natës, nëna kishte dëgjuar se vajza ishte zgjuar për pak çaste, por më pas ishte kthyer sërish në gjumë.
Në orët e mëngjesit, kur shkoi ta kontrollonte, Nuriye e gjeti vajzën pa reagime dhe vuri re se nga goja e saj kishte dalë lëng.
Ece Irtem
Në dëshminë e dhënë para autoriteteve, deklaroi gjithashtu se Ece kohët e fundit kishte konsumuar alkool dhe kishte përdorur medikamente antidepresive.
Megjithatë, shkaku i vërtetë i vdekjes mbetet ende i paqartë.
Autoritetet kanë nisur hetimet dhe pritet që rezultatet e autopsisë të japin përgjigje përfundimtare mbi rrethanat e ngjarjes.
Ndërkohë, lajmi për ndarjen e saj nga jeta ka prekur thellë botën e artit dhe publikun që e ndiqte prej vitesh në ekran. /Telegrafi/