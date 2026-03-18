Demi Lovato flet për problemet shëndetësore: Shkoja në dyqanin ushqimor dhe qaja për ushqimin
Ylli i muzikës pop, Demi Lovato, kohët e fundit ndau detaje rreth shërimit të saj nga një çrregullim i të ngrënit, duke folur për sfidat personale, por edhe për progresin që ka bërë, përfshirë botimin e librit të saj të parë të gatimit.
Gjatë një interviste me Eli Rallo në 92nd Street Y në New York City, këngëtarja foli sinqerisht rreth frymëzimit për librin e saj të gatimit, "Një pjatë në një kohë: Receta për të gjetur liri me ushqimin", i cili është planifikuar të dalë më 31 mars.
"Është festive dhe argëtuese. Mendoj se i gjithë ky libër është festiv sepse është një festë e asaj se sa larg kam arritur. Më parë hyja në dyqanin ushqimor dhe qaja sepse më kapte shumë ushqimi. Tani, jo vetëm që shkoj në dyqanin ushqimor dhe bëj pazar për veten time, por edhe gatuaj vaktet që përgatis, dhe kjo është një fitore e madhe për mua", tha Lovato për projektin.
Libri përmban më shumë se 80 receta, duke përfshirë pjata si spageti bolonjeze, pulë milaneze me sallatë rukola dhe mish derri të grirë.
Lovato, e cila luftoi me buliminë për vite me radhë, vuri në dukje se qëndrimi i saj ndaj gatimit filloi të ndryshonte pesë vjet pasi filloi rikuperimin e saj, kur ishte 30 vjeç. Ajo gjithashtu kujtoi momentin kur përgatiti për herë të parë një pjatë me kungull me miqtë.
"E shndërruam në këtë sallatë me spageti dhe kungull. Ishte receta e parë që gatova me miqtë dhe mendova, 'Uau, kjo është me të vërtetë shumë argëtuese.' Kur hyra në kuzhinë ndjeva shumë gëzim dhe isha krenare për atë që kisha bërë", tha ajo.
Duke folur për krijimin e librit të gatimit, ajo theksoi se qëllimi i saj ishte të ndihmonte njerëzit që kanë vështirësi në marrëdhënien e tyre me ushqimin ose që u mungon vetëbesimi në kuzhinë.
"Doja të krijoja një libër gatimi për njerëz që mund të kenë pasur një çrregullim të të ngrënit në të kaluarën ose thjesht kanë frikë të hyjnë në kuzhinë për herë të parë. Bëhet fjalë vetëm për të orientuar veten në kuzhinë dhe për t'u ndjerë rehat gjatë gatimit, dhe kjo do t'ju hapë rrugën drejt suksesit me më shumë receta më vonë", tha ajo.
Lovato më parë njoftoi për librin e saj të gatimit nëpërmjet rrjeteve sociale, duke vënë në dukje se të mësuarit e gatimit e ndihmoi të përmirësonte marrëdhënien e saj me ushqimin.
"Ky libër është plot me receta të thjeshta dhe ngushëlluese që më kanë lejuar të rilidhem me veten dhe të gjej liri dhe gëzim në kuzhinën time - ndjenja që nuk mendoja kurrë se mund t'i përjetoja. Më ka lejuar ta shoh gatimin si një akt dashurie dhe mirësie për veten dhe ata që janë në jetën time, dhe shpresoj që ky libër të sjellë të njëjtën ndjenjë në shtëpinë tuaj", tha ajo. /Telegrafi/