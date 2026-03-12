"Dëgjojnë muzikën time kur kryejnë marrëdhënie intime", Lore befason me atë se çfarë i kanë treguar fansat për të
Në ekranin e RTV Dukagjini ka nisur transmetimin episodi i parë i spektaklit të ri “R Studio”, një format argëtues që premton intervista interesante dhe momente spontane me personazhe të njohur.
Emisioni drejtohet nga Fis Juniku, ndërsa në episodin e parë e ftuar ishte këngëtarja e re dhe simpatike Lore.
Artistja, e cila u bë e njohur për publikun edhe si ish-banore e Big Brother VIP Albania, u përball me disa pyetje interesante gjatë intervistës. Mes tyre ishte edhe pyetja se cili kishte qenë komenti më i çuditshëm që kishte marrë ndonjëherë nga fansat.
Lore, duke bërë shaka me faktin se emisioni transmetohej pas mesnate, tha se komenti që i kishte bërë më shumë përshtypje ishte “me pullë të kuqe”.
“Duke qenë se zëri im iu vjen shumë sensual, më kanë dërguar mesazh duke më treguar që dëgjojnë këngën time teksa bëjnë seks”, u shpreh ajo.
Deklarata e saj shkaktoi menjëherë të qeshura në studio, duke e kthyer momentin në një situatë mjaft qesharake gjatë intervistës.
Ndryshe, spektakli “R Studio” pritet të vazhdojë transmetimin çdo javë, të mërkurën nga ora 22:00, në ekranin e RTV Dukagjini. /Telegrafi/