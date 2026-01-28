Debat mes ‘treshes së Big Brother’, Klodi i kthehet ashpër Elijonës: Mos u përziej
Një debat i ashpër ka ngjarë mes treshit përsheshit të shtëpisë më të madhe në vend, Big Brother VIP Kosova.
Klodi ka akuzuar Londrimin se ia keqpërdorur mirësinë e miqësinë, teksa Londrimi këtë gjë e ka mohuar.
Në mes iu ka hyrë edhe Elijona Binakaj, për çka dhe Klodi iu ka kthyer ashpër asaj.
“Mos u përziej ti, ka dole ti?”, ishte pyetja e tij si me ironi.
Të njëjtit që nga fillimi kanë qenë të pandashëm, duke u cilësuar si miq të mirë.
Por tani duket se ka ndodhur një krisje mes tyre dhe se kanë filluar që të distancohen.
Secili janë fokusuar në lojë të tyre meqë edhe ky format po shkon drejt përfundimit. /Telegrafi/
