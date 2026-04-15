David Guetta ndau me fansat momentin kur pa vajzën e tij Angie në audiencë - ajo po e shijonte performancën e tij
DJ francez David Guetta ndau momentin emocional kur pa vajzën e tij Angie duke shijuar turmën gjatë performancës së tij në Coachella.
Guetta ishte një nga yjet që performoi në këtë festival të muzikës popullore. Performanca e tij energjike zgjati gjithsej dy orë, me një paraqitje surprizë nga Jennifer Lopez.
Në një video të re që ndau në rrjetet sociale, Guetta ndau një moment prekës kur pa vajzën e tij Angie.
Videoja tregon Angie-n të ulur mbi supet e shoqes së saj, duke shijuar dhe filmuar performancën e tij. Pasi David e vuri re, ai filloi të përshëndetej me entuziazëm dhe të hidhej në vend.
“Vajza ime Angie po jeton jetën e saj më të mirë në audiencë në Coachella”, shkroi ai në mbishkrim.
Përveç Guetta-s, në Coachella të këtij viti morën pjesë yje si Justin Bieber dhe Sabrina Carpenter gjatë festivalit tre-ditor.
Coachella u cilësua gjithashtu si "rikthimi i Justin", tre vjet e gjysmë pasi ai u detyrua të largohej nga turneu për shkak të problemeve shëndetësore. Megjithatë, performanca e tij u konsiderua si më e keqja në historinë e festivalit, pavarësisht se fitoi 10 milionë dollarë. /Telegrafi/