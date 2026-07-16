David Beckham mezi i mbajti lotët pas eliminimit të Anglisë nga Kupa e Botës
David Beckham u shfaq i dëshpëruar dhe i prekur emocionalisht pas eliminimit të Anglisë nga Kupa e Botës, pasi skuadra e “Tre Luanëve” u mposht nga Argjentina në një gjysmëfinale dramatike.
Ish-futbollisti legjendar e ndoqi ndeshjen nga tribunat e stadiumit në Atlanta së bashku me bashkëshorten e tij, Victoria Beckham, si dhe me fëmijët e tyre Romeo, Harper dhe Cruz.
Atmosfera në stadium ishte elektrizuese kur Anglia kaloi në avantazh në minutën e 55-të me golin e Anthony Gordon.
David dhe Victoria
Beckham dhe familja e tij festuan me entuziazëm, duke shpresuar se kombëtarja angleze do të siguronte një vend në finalen e madhe.
Megjithatë, Argjentina arriti të përmbyste rezultatin në pjesën e fundit të ndeshjes.
Enzo Fernández dhe Lautaro Martínez shënuan dy gola brenda vetëm shtatë minutave, duke i dhënë fund ëndrrës së Anglisë për trofeun e Botërorit.
Pas përfundimit të takimit, emocionet ishin të forta për Beckham.
David dhe Victoria
Ai u pa i zhgënjyer në tribunë, ndërsa djali i tij, Cruz, u afrua për ta ngushëlluar.
Momentet prekëse të ish-kapitenit të Anglisë u shpërndanë gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë tifozë shprehën mbështetjen e tyre për të.
David me djalin
Eliminimi i Anglisë solli zhgënjim të madh për tifozët dhe për figurat e njohura që e ndoqën ekipin, ndërsa Beckham mbeti një nga personazhet më të spikatur për reagimin e tij emocional pas humbjes. /Telegrafi/