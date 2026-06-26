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Sipas ekspertit italian të transferimeve, Fabrizio Romano, Como ka arritur një marrëveshje me Real Madridin për të blerë Nico Paz në një marrëveshje të përhershme.

Los Blancos vendosën të mos e aktivizonin klauzolën e riblerjes së Paz pasi mesfushori argjentinas donte të qëndronte te Como.

Ai nuk kishte ndërmend të ishte pjesë e projektit të Jose Mourinhos te Real Madridi pasi dolën dyshime për kohën e tij të rregullt të lojës.

Gjigantët italianë do të paguajnë rreth 60 milionë euro për të mbajtur shërbimet e Paz, por Los Blancos kanë futur një klauzolë të rëndësishme riblerjeje për të mbajtur kontrollin mbi të ardhmen e tij.

Trajneri i Comos, Cesc Fabregas, ushtroi presion të fortë për marrëveshjen në 24 orët e fundit, pasi e sheh mesfushorin argjentinas si figurën kyçe të projektit të tij.

21-vjeçari, aktualisht pjesë e skuadrës së Argjentinës për Kupën e Botës, ndihmoi Comon të siguronte kualifikimin në Ligën e Kampionëve sezonin e fundit.

Ylli argjentinas pëlqehej shumë nga Interi, por Nerazzurrët humbën mundësinë për ta transferuar lojtarin. /Telegrafi/

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