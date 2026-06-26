Como arrin marrëveshje me Real Madridin për blerjen e përhershme të Nico Paz
Sipas ekspertit italian të transferimeve, Fabrizio Romano, Como ka arritur një marrëveshje me Real Madridin për të blerë Nico Paz në një marrëveshje të përhershme.
Los Blancos vendosën të mos e aktivizonin klauzolën e riblerjes së Paz pasi mesfushori argjentinas donte të qëndronte te Como.
Ai nuk kishte ndërmend të ishte pjesë e projektit të Jose Mourinhos te Real Madridi pasi dolën dyshime për kohën e tij të rregullt të lojës.
🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como agree deal with Real Madrid to BUY Nico Páz on permanent move, here we go! 💣🇦🇷
Agreement reached as Como will re-buy Nico Páz from Real Madrid.
Nico wanted to stay at Como.
ℹ️ Real Madrid will keep control on Nico and mantain BUY BACK CLAUSE. ⚪️🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/1CvwZ194Tk
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
Gjigantët italianë do të paguajnë rreth 60 milionë euro për të mbajtur shërbimet e Paz, por Los Blancos kanë futur një klauzolë të rëndësishme riblerjeje për të mbajtur kontrollin mbi të ardhmen e tij.
Trajneri i Comos, Cesc Fabregas, ushtroi presion të fortë për marrëveshjen në 24 orët e fundit, pasi e sheh mesfushorin argjentinas si figurën kyçe të projektit të tij.
🚨🔵⚪️ Como will buy Nico Páz for €60m 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 from Real Madrid but including a heavy sell-on clause, NOT €60m fee — and buy back clause too.
Cesc Fabregas and Mirwan Suwarso, crucial again in the last 24h to get it done — also with Nico’s approval.
All done. ✅🇦🇷 pic.twitter.com/sK9OD5BLIm
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
21-vjeçari, aktualisht pjesë e skuadrës së Argjentinës për Kupën e Botës, ndihmoi Comon të siguronte kualifikimin në Ligën e Kampionëve sezonin e fundit.
Ylli argjentinas pëlqehej shumë nga Interi, por Nerazzurrët humbën mundësinë për ta transferuar lojtarin. /Telegrafi/