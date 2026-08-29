Cody Gakpo ka vendosur që të largohet nga Liverpooli dhe t’i bashkohet Manchester Cityt para mbylljes së afatit kalimtar të verës, raporton David Ornstein i The Athletic.

Sulmuesi holandez ishte në listën e dëshirave edhe të Tottenhamit, por pasi Manchester City intensifikoi përpjekjet për transferimin e tij, 27-vjeçari ka vendosur të zgjedhë ekipin e Enzo Marescas.

Manchester City dhe Liverpooli tashmë kanë nisur bisedimet për të arritur një marrëveshje mes klubeve. Sipas raportimeve të mëparshme, “The Reds” e vlerësojnë Gakpon rreth 85 milionë funte (rreth 100 milionë euro).

Gakpo ka qenë pjesë e formacionit titullar të Liverpoolit në të dy ndeshjet e para të këtij sezoni, duke regjistruar një gol dhe një asistim.

Asistimin e fundit ai e dhuroi në barazimin 2-2 të Liverpoolit ndaj Nottingham Forest, ndërsa tani e ardhmja e tij duket se mund të marrë një kthesë të madhe me një transferim te rivali i madh, Manchester City. /Telegrafi/

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