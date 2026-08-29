Cody Gakpo ka zgjedhur Man Cityn - marrëveshja pritet të mbyllet për 100 milionë euro
Cody Gakpo ka vendosur që të largohet nga Liverpooli dhe t’i bashkohet Manchester Cityt para mbylljes së afatit kalimtar të verës, raporton David Ornstein i The Athletic.
Sulmuesi holandez ishte në listën e dëshirave edhe të Tottenhamit, por pasi Manchester City intensifikoi përpjekjet për transferimin e tij, 27-vjeçari ka vendosur të zgjedhë ekipin e Enzo Marescas.
Manchester City dhe Liverpooli tashmë kanë nisur bisedimet për të arritur një marrëveshje mes klubeve. Sipas raportimeve të mëparshme, “The Reds” e vlerësojnë Gakpon rreth 85 milionë funte (rreth 100 milionë euro).
🚨 EXCLUSIVE: Cody Gakpo decides to join Manchester City & parties now working to reach agreement. 27yo faced 3-way decision after #LFC signed Bradley Barcola; stay or Tottenham Hotspur also options. Dutch int’l chose #MCFC + talks advancing @TheAthleticFC https://t.co/XNvR05Q3OQ
— David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2026
Gakpo ka qenë pjesë e formacionit titullar të Liverpoolit në të dy ndeshjet e para të këtij sezoni, duke regjistruar një gol dhe një asistim.
Asistimin e fundit ai e dhuroi në barazimin 2-2 të Liverpoolit ndaj Nottingham Forest, ndërsa tani e ardhmja e tij duket se mund të marrë një kthesë të madhe me një transferim te rivali i madh, Manchester City. /Telegrafi/