Çmimet BRIT 2026: Olivia Dean triumfon me katër çmime
Olivia Dean ishte fituesja e madhe në BRIT Awards 2026, ceremonia e së cilës u zhvillua për herë të parë në Mançester.
Ylli kryesonte nominimet me pesë çmime dhe fitoi katër prej tyre, përfshirë Albumin e Vitit, Artisten e Vitit dhe Artisten më të mirë Pop të Vitit.
Jack Whitehall u rikthye si prezantues për herë të parë që nga viti 2021, duke sjellë humor dhe shaka për tema të ndryshme, nga politikanët e famshëm deri tek çmimet BAFTA të mbushura me polemika.
Harry Styles gjithashtu riktheu performancën e tij në skenë për herë të parë që nga 2023, para publikimit të albumit të tij të ri.
Fituesi i dhjetë çmimeve Grammy, Mark Ronson, 50 vjeç, mori çmimin për Kontribut të Jashtëzakonshëm në Muzikë dhe më pas performoi në skenë.
Olivia Dean shprehu emocionet e saj pas triumfit: “Krijimi i këtij albumi më ka ndryshuar jetën... Ky album ka të bëjë me dashurinë dhe dashurinë për njëri-tjetrin në një botë që tani ndihet pa dashuri”.
Fituesja e Albumit të Vitit u njoh për krijimin e hitit të saj “The Art Of Loving”, që i dha asaj suksesin e madh në BRITs. /Telegrafi/