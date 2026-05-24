Taylor Swift dhe Travis Kelce shfaqen romantikë në ndeshjen e Knicks, vëmendje merr edhe dukja luksoze e këngëtares
Taylor Swift dhe partneri i saj, Travis Kelce, tërhoqën vëmendjen gjatë një ndeshjeje të Knicks, ku u panë shumë të afërt në tribunën VIP.
Çifti u fotografua duke shkëmbyer momente romantike, ndërsa fansat nuk i ndalën reagimet në rrjetet sociale.
Këngëtarja u komentua gjerësisht edhe për paraqitjen e saj elegante, me një kombinim luksoz që përfshinte veshje dhe aksesorë nga marka të njohura si Stella McCartney, Dior dhe Tiffany & Co, shkruan DailyMail.
Dukja e saj u vlerësua me mijëra funte dhe u kthye menjëherë në temë diskutimi në mediet rozë.
Nga ana tjetër, Travis Kelce u bë viral gjatë ndeshjes për reagimet energjike në tribunë, ndërsa në një moment u shfaq duke nxitur tifozët e Cleveland Cavaliers.
Megjithatë, ekipi i tij i zemrës u mposht nga Knicks. /Telegrafi/