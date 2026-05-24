Brikena Selmani dhe Mateo Borri ishin të ftuar specialë në jurinë e emisionit “She’s on Top”.

Vëmendja u përqendrua menjëherë te prania e dy unazave në dorën e Brikenës.

Dy unazat me diamant nxitën pyetje dhe aludime në studio për një martesë të mundshme të fshehtë mes çiftit.

Moderatorja Sara Gjordeni i pyeti drejtpërdrejt nëse janë martuar në privatësi.

Mateo Borri sqaroi se njëra prej unazave është dhuratë prej tij, ndërsa tjetra i është dhuruar nga familja e Brikenës.

Nga ana e saj, Brikena Selmani u përgjigj me një deklaratë ironike, duke thënë se Sara Gjordeni dhe Bardhi do të jenë të ftuar në dasmën e tyre nëse ajo ndodh në të ardhmen. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com



YjetMagazina