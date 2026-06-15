Neymar mungoi në fushë, por partnerja e tij vodhi gjithë vëmendjen në stadium
Edhe pse Neymar nuk luajti për Brazilin në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës kundër Marokut për shkak të një dëmtimi, vëmendjen e publikut e tërhoqi partnerja e tij, Bruna Biancardi.
Influencuesja braziliane e shoqëroi Neymarin në New York për ndeshjen e Brazilit dhe shumë shpejt u bë një nga personazhet më të komentuara.
Ajo u shfaq me një korse të veçantë me ngjyrat e Brazilit, të dizajnuar nga Umbro, të kombinuar me xhinse në ngjyrë blu dhe të verdhë, duke tërhequr vëmendjen e tifozëve dhe fotografëve.
Para fillimit të ndeshjes, Biancardi publikoi në rrjetet sociale disa fotografi nga një set fotografik, ku pozonte me vetëbesim me veshjen e saj të veçantë, të kompletuar me bizhuteri ari dhe grim elegant.
Megjithëse Neymar mungoi në fushë, ai ishte i pranishëm në stadium së bashku me Biancardin dhe fëmijët e tij për të ndjekur ndeshjen.
Çifti u pa gjithashtu duke shkëmbyer një puthje pranë fushës para nisjes së takimit.
Ndeshja mes Brazilit dhe Marokut përfundoi në barazim 1-1, por në rrjetet sociale shumë tifozë po diskutonin më shumë për paraqitjen e Brunës sesa për rezultatin.
Madje, disa e cilësuan atë si një nga figurat më të spikatura të fundjavës hapëse të turneut. /Telegrafi/
Neymar me partneren