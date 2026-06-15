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Edhe pse Neymar nuk luajti për Brazilin në ndeshjen hapëse të Kupës së Botës kundër Marokut për shkak të një dëmtimi, vëmendjen e publikut e tërhoqi partnerja e tij, Bruna Biancardi.

Influencuesja braziliane e shoqëroi Neymarin në New York për ndeshjen e Brazilit dhe shumë shpejt u bë një nga personazhet më të komentuara.

Ajo u shfaq me një korse të veçantë me ngjyrat e Brazilit, të dizajnuar nga Umbro, të kombinuar me xhinse në ngjyrë blu dhe të verdhë, duke tërhequr vëmendjen e tifozëve dhe fotografëve.

Para fillimit të ndeshjes, Biancardi publikoi në rrjetet sociale disa fotografi nga një set fotografik, ku pozonte me vetëbesim me veshjen e saj të veçantë, të kompletuar me bizhuteri ari dhe grim elegant.

Megjithëse Neymar mungoi në fushë, ai ishte i pranishëm në stadium së bashku me Biancardin dhe fëmijët e tij për të ndjekur ndeshjen.

Çifti u pa gjithashtu duke shkëmbyer një puthje pranë fushës para nisjes së takimit.

Ndeshja mes Brazilit dhe Marokut përfundoi në barazim 1-1, por në rrjetet sociale shumë tifozë po diskutonin më shumë për paraqitjen e Brunës sesa për rezultatin.

Madje, disa e cilësuan atë si një nga figurat më të spikatura të fundjavës hapëse të turneut. /Telegrafi/

Neymar me partneren

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