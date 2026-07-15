Clevio publikon për herë të parë fotografi me partneren
Kleviol Ahmeti, i njohur si Clevio, duket se po shijon një periudhë të re në jetën e tij, me fokus te muzika dhe qetësia personale.
Reperi ka ndarë për herë të parë në rrjetet sociale disa fotografi krah partneres së tij, duke lënë të kuptohet se lidhja e tyre është një burim lumturie dhe frymëzimi për të.
Në një nga postimet ai shkroi: “E fus gjumë, tregoj nga e shkuara”, ndërsa në një tjetër, ku shfaqet i përqafuar me partneren shtoi: “E çoj nga e ardhmja plot inspirime, aventura".
Foto: Instagram
Cllevio ka zgjedhur të mos zbulojë identitetin e partneres, duke ruajtur privatësinë e saj.
Më herët, ai kishte treguar në një intervistë se ishte në një lidhje prej gati dy vitesh dhe se partnerja e kishte mbështetur gjatë periudhave të vështira.
Tashmë, reperi duket se po shijon një kapitull më të qetë dhe pozitiv në jetën e tij.
Sido që të jetë, fansat dhe publiku janë kurioz të dinë se kush i ka rrëmbyer zemrën reperit nga Lushnja. /Telegrafi/
Foto: Instagram