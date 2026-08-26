Portieri argjentinas, Emiliano Martinez, është në rrugë të largohet nga Aston Villa këtë verë, e cila tashmë e ka sjellë Zion Suzuki si zëvendësim, dhe pasi një transferim te Juventus dështoi, Chelsea tani është e interesuar për ‘Dibu’.

Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Chelsea hapi negociatat me agjentët e portierit argjentinas, i cili tashmë ka rënë dakord për një transferim te Blutë.

Negociatat me Aston Villan nuk duhet të jenë shumë të vështira për Chelsean, pasi ata tashmë janë pajtuar me largimin e portierit, i cili ka një kontratë deri në vitin 2029, në Villa Park.


Si kujtesë, Chelsea ka vite që ka portierë të “dobët” dhe portieri aktual Robert Sanchez është padyshim lidhja më e dobët e ekipit. Edhe para tij, Chelsea ka pasur portierë të rinj dhe mund të themi me siguri se ata kanë pasur vështirësi me këtë pozicion që nga largimi i Thibaut Courtois.

Martinez konsiderohet si një nga portierët më të mirë në botë vitet e fundit, dhe ajo që do të jetë një rrethanë rënduese për Chelsean është se ‘Dibu’ është duke pritur një pushim për shkak të një dëmtimi në gisht.

Më parë, Dibu ishte i lidhur me Juventusin, por Zonja e Vjetër hoqi dorë nga transferimi pikërisht për shkak të një dëmtimi. /Telegrafi/

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