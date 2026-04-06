Chelsea e informon Real Madridin për çmimin e frikshëm të Enzo Fernandezit
Chelsea ka vendosur një vijë të qartë financiare sa i përket Enzo Fernandez, duke insistuar se nuk do të pranojë asnjë ofertë nën 130 milionë funte – edhe pse negociatat për kontratë të re janë pezulluar dhe interesimi nga klubet elitare evropiane po rritet.
Qëndrimi i klubit është i qartë pavarësisht kompleksitetit të situatës. Chelsea vazhdon të jetë i interesuar për të përmirësuar kontratën aktuale të mesfushorit argjentinas dhe nuk ka hequr dorë nga ideja për ta mbajtur atë, por e pranon se bisedimet kanë ngecur mes spekulimeve në rritje që e lidhin lojtarin me një transferim te Real Madrid.
Nëse Fernandez kërkon largimin, “Blutë” do të kërkojnë një shumë dukshëm më të lartë se 106.8 milionë funtet që paguan te Benfica në janar të vitit 2023 – një rekord britanik në atë kohë.
Vlerësimi prej 130 milionë funtesh pasqyron si cilësinë e lojtarit, ashtu edhe fuqinë negociuese që ka Chelsea, pasi 25-vjeçari ka kontratë deri në vitin 2032, çka i jep klubit kontroll të plotë mbi situatën, pavarësisht dëshirave personale të futbollistit.
Real Madrid mbetet pretendenti më serioz, ndërsa vetë Fernandez së fundmi ka pranuar se do të “i pëlqente” të jetonte në Madrid. Edhe partnerja e tij, Valentina Cervantes, ka pranuar mundësinë e një transferimi në Spanjë.
Ish-mesfushori i Chelsea, Emmanuel Petit, deklaroi këtë javë se Fernandez duket “i lodhur” nga projekti në “Stamford Bridge” pas humbjes së rëndë ndaj PSG-së, ndërsa eksperti i merkatos Fabrizio Romano ka konfirmuar se ende nuk kanë nisur bisedimet për rinovimin e kontratës mes palëve.
Fernandez ka regjistruar 12 gola dhe 6 asistime në 46 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon./Telegrafi/