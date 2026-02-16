Charli XCX pranon: Jam shumë afër “shkatërrimit” të alter-egos sime në filmin e ri “The Moment”
Charli XCX ka folur hapur për filmin e saj të ri “The Moment”, duke pranuar se në shumë aspekte është shumë pranë versionit dramatik të vetes që portretizon në ekran.
Këngëtarja e hitit “Brat” luan një version të ekzagjeruar të vetes në këtë mockumentar, ku personazhi i saj përballet me dilema mes artit dhe komercializimit.
Duke folur pas premierës në Festivalin e Filmit në Berlin, ajo tha se ka qenë “metodë që nga dita që ka lindur”, duke shtuar se shpesh ka reaguar njësoj si personazhi i saj në film, shkruan DailyMail.
“Jam stërvitur për të luajtur këtë rol gjithë jetën time në mënyra të ndryshme… dhe patjetër kam reaguar në mënyra të ngjashme me mënyrën se si reagoj në film”, u shpreh ajo.
Charli rrëfeu edhe momente nga jeta reale që e bëjnë të ndihet e lidhur me rolin: “A kam pasur ndonjë avari në pjesën e pasme të një Viano ndërsa pija një milion cigare? Po. Pra, patjetër që kisha shumë për të mësuar”.
Filmi u shfaq fillimisht në Festivalin Sundance dhe më pas në Berlin, ndërsa pritet të publikohet në Evropë muajin e ardhshëm.
Këngëtarja vlerësoi festivalin për mbështetjen e filmave me mesazhe shoqërore dhe politike, duke thënë se këto janë projekte që dëshiron t’i mbështesë.
Ajo zbuloi gjithashtu se “The Moment” shënon fundin e epokës “Brat” në karrierën e saj. “Për mua, ka mbaruar. Dhe nuk mund ta kesh frikë fundin kur të ketë mbaruar”, tha Charli, duke theksuar se filmi përfaqëson një kapitull të ri në rrugëtimin e saj artistik. /Telegrafi/