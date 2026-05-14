Gati në kohë rekorde, si u transformua stadiumi i Ragbit për futboll - Ndryshime nga tribunat te bari dhe reklamat
Ka mbetur më pak se një muaj deri në fillimin e Kupës së Botës 2026, dhe Filadelfia po përgatitet me shpejtësi për të pritur ngjarjen më të madhe sportive në botë.
Fusha e famshme Financiare Lincoln do të presë gjashtë ndeshje të Kupës së Botës, e para prej të cilave është planifikuar për 14 qershor. Mediat amerikane patën mundësinë të vizitonin stadiumin dhe të shihnin nga afër transformimin e madh që është duke u zhvilluar, nga fusha e re deri te tabela e veçantë e FIFA-s.
"Jemi shumë të emocionuar që po i prezantojmë botës Filadelfian dhe Lincoln Financial Field", tha Meg Kane, drejtoreshë ekzekutive e Philadelphia Soccer 2026.
Fusha Financiare Lincoln, shtëpia e ekipit të NFL-së Philadelphia Eagles, u projektua që nga fillimi për të pritur ngjarjet më të mëdha në botë.
Stadiumi Financiare Lincoln para se të bëheshin ndryshimet
"Kur ndërtuam stadiumin, një nga premtimet për qytetin ishte se do të sillnim këtu spektakle sportive globale", tha Frank Gumienny, drejtor operativ i Philadelphia Soccer 2026.
Që stadiumi të përmbushte standardet e FIFA-s, u bënë ndryshime të shumta, duke përfshirë rregullimin e dimensioneve të fushës, ndryshimin e zonës për flamujt e qoshes dhe instalimin e një bari krejtësisht të ri.
Për qëllimet e Kupës së Botës, po instalohet një fushë hibride speciale e bërë me bar bluegrass nga Kentucky.
"Ky është një sistem i përforcuar me fibra që ofron kushte superiore loje", shpjegoi Tony Leonard, nënkryetar i mirëmbajtjes së fushës së Eagles.
Ai shtoi se dhjetë ekspertë do të punojnë për mirëmbajtjen e lëndinës çdo ditë, ndërsa gjatë vetë turneut numri i personave të përfshirë në kujdesin për fushën do të rritet në rreth 30.
Organizers in Philadelphia have officially begun the final transformation of Lincoln Financial Field, while in Los Angeles workers were installing 13 truckloads of official grass at SoFi Stadium as the two cities prepare to host matches for the FIFA World Cup 2026 pic.twitter.com/ap7H9TO9fS
— Reuters (@Reuters) May 14, 2026
Vëmendje e veçantë iu kushtua tabelave të mëdha brenda dhe jashtë stadiumit, të dominuara nga slogani "Ne jemi Filadelfia".
"Shumë njerëz në mbarë botën nuk dinë mjaftueshëm për Filadelfian, kështu që ne donim të tregonim identitetin tonë, autenticitetin dhe atë që na bën të veçantë përmes këtij mesazhi", tha Kane.
Ndeshja e fundit që do të luhet në Lincoln Financial Field do të jetë ndeshja e raundit të 16-tave e planifikuar për 4 korrik. /Telegrafi/