"Lojtarët që luajtën në kualifikuese duhet të luajnë", ish-sulmuesi i PSG-së refuzon të luajë në Kupën e Botës
Ish-sulmuesi i Paris Saint Germain, Odsonne Edouard, ka zbuluar se e ka refuzuar mundësinë për të përfaqësuar Haitin në Kupën e Botës 2026, edhe pse i ishte garantuar një paraqitje në skenën më të madhe të futbollit.
Lojtari sulmues shpjegoi se e mori vendimin për, siç thotë ai, arsye parimore, sepse nuk dëshiron të "anashkalojë" lojtarët që kanë kaluar të gjitha kualifikimet.
"Jo, nuk mendova se ishte e drejtë për mua të luaja në këtë Kupë Bote. Lojtarët luftuan gjatë kualifikueseve dhe unë nuk doja të vija në minutën e fundit dhe të përfitoja nga kjo. Nëse do të luaj, duhet ta meritoj", ka thënë Edouard.
Sulmuesi, i cili aktualisht luan për ekipin francez Lens, praktikisht e vuri qëndrimin e tij moral personal përpara mundësisë së të luajturit në Kupën e Botës, edhe pse do të ishte paraqitja e tij e parë në skenën e madhe ndërkombëtare.
Haiti, i cili merr pjesë në turne në një grup me përzgjedhjet e Skocisë, Brazilit dhe Marokut, mbetet kështu pa një përforcim potencialisht të rëndësishëm në sulm, megjithëse ende mbështetet te lojtarë si Wilson Isidor.
Edouard shtoi se ai ende nuk e mbyll derën për mundësinë që një ditë të luajë për Francën, gjë që do të ishte e pamundur për të nëse do të pranonte ftesën e Haitit.
Edouard me fanellën e Franës U21
Këtë sezon, Edouard shënoi 14 gola me tre asistime në 34 ndeshje në të gjitha garat për Lens dhe shënoi 17 herë në 14 ndeshje për ekipin kombëtar francez U21.
Ai e filloi karrierën e tij te PSG, dhe gjithashtu luajti për Toulouse, Celtic, Crystal Palace, Leicester City dhe Lens, ku luan ende. /Telegrafi/