Lojtarët e Iranit ende presin vizat amerikane, FIFA miraton zhvendosjen e kampit bazë në Meksikë
FIFA konfirmoi të hënën se ekipi kombëtar i Iranit ka zhvendosur kampin e saj të planifikuar për Kupën e Botës nga Tucson, Arizona, në Tijuana të Meksikës, për shkak të luftës në Lindjen e Mesme dhe shqetësimeve për sigurinë.
Fillimisht, Irani zgjodhi kompleksin sportiv në Tucson si bazën e tij gjatë turneut, i cili supozohej të shërbente si selia de facto e ekipit kombëtar gjatë Kupës së Botës. Ata kërkuan ndryshimin pasi Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme të përbashkëta ndaj Iranit në fund të shkurtit.
Në listën përfundimtare të kampeve bazë të publikuara nga FIFA të hënën, Irani tani është i vendosur në Centro Xoloitzcuintle në Tijuana. Nuk ka plane të menjëhershme për të ndryshuar vendndodhjet e ndeshjeve të fazës së grupeve, kështu që Irani do të luajë kundër Zelandës së Re më 15 qershor dhe Belgjikës më 21 qershor në Los Angeles në Grupin G, përpara se të luajë kundër Egjiptit në Seattle më 26 qershor.
Afërsia e Tijuanës me kufirin SHBA-Meksikë, përballë San Diegos, mund ta bëjë më të lehtë për ekipin kombëtar hyrjen në SHBA kur ekipi udhëton për ndeshje.
Presidenti i Federatës së Futbollit të Iranit, Mehdi Taj, tha më parë se lojtarët dhe anëtarët e stafit të trajnerëve ende nuk kanë marrë viza amerikane.
"Të gjitha kampet bazë të ekipeve kombëtare që marrin pjesë në Kupën e Botës duhet të marrin miratimin e FIFA-s," tha ai.
Ai shtoi se, pas kërkesës së paraqitur nga federata dhe takimeve me përfaqësues të FIFA-s dhe organizatorëve të Kupës së Botës në Stamboll, si dhe pas një takimi online të mbajtur në Teheran me sekretarin e përgjithshëm të FIFA-s, u miratua ndryshimi i bazës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Meksikë.
Kupa e Botës, e organizuar nga SHBA-të, Kanadaja dhe Meksika, zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik.