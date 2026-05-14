"Këndojeni himnin fuqishëm dhe pa hezitim", Irani organizon lamtumirën për futbollistët e Kupës së Botës
Të mërkurën, Irani organizoi një ceremoni lamtumire për ekipin e tij kombëtar të futbollit përpara Kupës së Botës 2026, e cila do të organizohet bashkërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksika dhe Kanadaja.
Përfaqësuesit e Iranit u shfaqën në sheshin Enghelab në qendër të Teheranit të veshur me tuta të kuqe dhe të zeza, ku u pritën nga një numër i madh qytetarësh. Pamjet e transmetuara nga televizioni shtetëror treguan një atmosferë të mbushur me flamuj, brohoritje dhe mesazhe patriotike.
Në ceremoni morën pjesë trajneri Amir Ghalenoei, si dhe presidenti i Federatës Iraniane të Futbollit, Mehdi Taj, i cili mbajti një fjalim në të cilin e lidhi ekipin kombëtar me simbolikën politike dhe kombëtare të vendit.
“Në Kupën e Botës, anëtarët e ekipit tonë kombëtar do të përfaqësojnë popullin, mbrojtësit e vendit, udhëheqësin dhe vendin”, tha Taj.
Ai shtoi se "ekipi kombëtar është një ekip në kohë lufte" dhe tha se lojtarët do të jenë "një shtyllë autoriteti dhe rezistence".
Gjatë ceremonisë, të mbledhurit valëvitnin flamuj iranianë, slogane dhe mbanin banderola me fotografi të Udhëheqësit të ndjerë Suprem Ali Khamenei, i cili, sipas mediave iraniane, u vra gjatë sulmeve SHBA-Izrael.
“Për gjakun e dëshmorëve, këndojeni himnin fort dhe pa hezitim”, shkruhej në njërën nga pankartat.
Iran holds World Cup send-off for national football team.
"The national team players in the World Cup will represent the people, the country's fighters, the leader (supreme leader Mojtaba Khamenei) and the country," says Iran's football federation chief Mehdi Taj… pic.twitter.com/ESrCGR955w
— AFP News Agency (@AFP) May 14, 2026
Gjatë Kupës së Botës, Irani do të vendoset në Tucson, në shtetin amerikan të Arizonës, dhe do të garojë në Grupin G së bashku me ekipet kombëtare të Zelandës së Re, Belgjikës dhe Egjiptit.
Ekipi kombëtar iranian e hap paraqitjen e tij në Kupën e Botës më 15 qershor me një ndeshje kundër Zelandës së Re në Los Angeles. /Telegrafi/