Burri godet një qytetar me makinën e tij gjatë heshtjes së studentëve të Fakultetit Juridik në Beograd
Gjatë heshtjes gjashtëmbëdhjetë minutëshe para Fakultetit Juridik në Beograd, një burrë në një makinë u përpoq të kalonte me forcë kryqëzimin ku ndodheshin qytetarë dhe studentë në atë moment.
Policia mbërriti menjëherë pas kësaj, dhe sipas pamjeve të publikuara, shihet se qytetarët ishin dukshëm të shqetësuar dhe reaguan ndaj sjelljes dhe trajtimit të "oficerëve të policisë" ndaj autorit të krimit.
Studentët e Fakultetit Juridik publikuan një video të sulmit, transmeton Telegrafi.
Një video e policisë që erdhi për të hetuar incidentin u publikua gjithashtu në mediat sociale, dhe mund të dëgjohen qartë qytetarët e mbledhur duke u bërtitur atyre në revoltë, duke përmendur nene të Kodit Penal dhe duke kërkuar që policia t'i vërë prangat autorit të krimit dhe ta sjellë atë.
"Kjo është një tentativë vrasjeje! A e dini Kodin Penal? A e dini si të veproni? A e dini Ligjin e Policisë! Mos e ruani automjetin! Prangoseni! Turp të keni", bërtasin qytetarët.
Ndryshe, studentët që bllokuan Fakultetin Juridik dhe Arkitekturës, si dhe ETF-në, njoftuan në llogarinë e tyre në Instagram se sot ndodhi një sulm ndaj qytetarëve dhe studentëve gjatë heshtjes 16-minutëshe. /Telegrafi/
🚨Током 16 минута тишине је дошло до инцидента у којем је возач аутомобила регистарских таблица BG1070SV најпре ошамарио једног студента, а потом колима ударио човека старог скоро 90 година који је стајао на раскрсници током одавања поште. pic.twitter.com/CeENvkdvJP
— Правни у блокади (@blokadapravni) May 14, 2026