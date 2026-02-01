Çfarë janë në të vërtetë 'dosjet Epstein'?
Financuesi i pedofilëve Jeffrey Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij të burgut në Manhattan në gusht të vitit 2019, pak pasi u arrestua për akuza për trafikim seksual.
Thashethemet kanë qarkulluar prej kohësh për vdekjen e tij, dhe ka pasur edhe spekulime se kush mund të ketë vizituar ishullin e tij privat.
Disa nga këto thashetheme u shndërruan shpejt në teori konspiracioni.
Dhe në zemër të të gjithave janë “dosjet Epstein”.
Çfarë janë ato?
Shkurt, këto janë dhjetëra mijëra faqe dokumentesh që Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së mban mbi hetimin ndaj shkelësit seksual.
Ai ishte në pritje të gjyqit për akuzat federale për trafikim seksual kur u gjet i vdekur në qelinë e tij në moshën 66 vjeç, përcjell Telegrafi.
Aktakuza pretendonte se ai kërkonte të mitur - disa vetëm 14 vjeç - nga të paktën viti 2002 deri në vitin 2005.
Ai u akuzua se u kishte paguar atyre qindra dollarë në para të gatshme për akte seksuale në shtëpinë e tij në New York City ose në pronën e tij në Palm Beach, Florida.
Ai ishte nën hetim në Florida për akuzat se kishte përdhunuar një numër viktimash të reja në mesin e viteve 2000.
Në fund, ai arriti një marrëveshje për t'u deklaruar fajtor për akuzat shtetërore që përfshinin vetëm një të mitur.
E Departamenti i Drejtësisë tha se këtë vit ai kishte 1,000 viktima.
A nuk i kemi parë ende dosjet?
Dhjetëra mijëra faqe të "dosjeve Epstein" janë bërë publike gjatë 20 viteve të fundit, shumë prej të cilave burojnë nga paditë e viktimave kundër Epstein dhe hetimet e mëparshme penale.
Por publikimet që kemi parë gjatë një muaji e gjysmë të kaluar kanë qenë më të mëdhatë deri më tani, me mijëra dosje të publikuara, thuhet në një shkrim të Sky News, përcjell Telegrafi.
Kjo kulmoi me atë që Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se ishte publikimi i më shumë se tre milionë dokumenteve të premten.
Megjithatë, nuk kishte arritur atë që kërkoi një ligj dypartiak në Kongres - publikimin e plotë të dosjeve menjëherë.
Por kritikët thonë, pra, se "grumbullimi i fundit i dokumenteve" para këtij dokumenti shkeli ligjin.
Zyrtarët e administratës Trump sugjeruan atëherë se mijëra dokumente të tjera do të pasojnë në dy javët e ardhshme.
Sërish, skeptikët sugjeruan se kjo është për qëllime politike.
E Donald Trump ishte mik i Epsteinit për vite me radhë, por ka thënë se ata u grindën rreth vitit 2004, vite para se Epstein të arrestohej për herë të parë.
Presidenti amerikan ka mohuar vazhdimisht çdo keqbërje në lidhje me Epsteinin.
A janë publikuar të gjitha dosjet e Epstein tani?
Sipas një shkrimi të BBC, nuk është e sigurt nëse ky është fundi i rrugës për sagën e publikimit të dokumenteve të Epstein.
Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm, Todd Blanche, ka thënë se publikimi i së premtes "shënon fundin e një procesi shumë gjithëpërfshirës të identifikimit dhe shqyrtimit të dokumenteve", duke sinjalizuar se për sa i përket departamentit të drejtësisë të SHBA-së, puna ka mbaruar.
Megjithatë, demokratët vazhdojnë të argumentojnë se departamenti ka mbajtur të fshehta shumë dokumente - ndoshta rreth dy milionë e gjysmë - pa justifikim të duhur.
Kongresmeni demokrat Ro Khanna, i cili udhëhoqi Aktin e Transparencës së Dosjeve Epstein së bashku me kongresmenin republikan Thomas Massie, tha se është i kujdesshëm.
Departamenti i Drejtësisë kishte qenë nën shqyrtim të rreptë pasi nuk e përmbushi afatin e 19 dhjetorit për të publikuar të gjitha dosjet siç përcaktohet në Aktin e Transparencës së Dosjeve Epstein, i cili u miratua nga Kongresi dhe u bë ligj në nëntor.
Por prapëseprapë, mbetet për t'u parë nëse kjo sagë ka mbaruar.
Shumë - përfshirë edhe brenda bazës së Trump - kanë besuar prej kohësh se kishte një komplot për të mbrojtur të pasurit dhe të fuqishmit që ishin të lidhur me Epstein.
Blanche pranoi se publikimi i këtyre dokumenteve nuk do ta plotësonte atë nevojë për më shumë informacion.
Ai tha se dosjet nuk përmbajnë emrat e burrave specifikë që abuzuan me gratë dhe se, nëse departamenti do t'i kishte këto emra, burrat do të ndiqeshin penalisht. /Telegrafi/