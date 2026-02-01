Akuza tronditëse ndaj Bill Gates në dosjen Epstein, reagon miliarderi
Bill Gates po i mohon një sërë akuzash tronditëse që u rishfaqën këtë javë pas publikimit të dokumenteve të lidhura me të ndjerin Jeffrey Epstein.
Të premten, më 30 janar, Departamenti Amerikan i Drejtësisë publikoi më shumë se tre milionë faqe dosje të lidhura me Epstein.
Midis tyre ishin email-e të draftuara që Epstein dyshohet se ia shkroi vetes, të cilat përfshinin pretendime të pabazuara në lidhje me Gates, 70 vjeç, duke përfshirë pohime se bashkëthemeluesi i Microsoft kishte kontraktuar një infeksion seksualisht të transmetueshëm dhe u përpoq ta fshihte atë nga gruaja e tij e atëhershme, Melinda French Gates.
Siç raportohet, një email i datës 18 korrik 2013, me "Bill" të listuar si subjekt, përmbante akuza duke përfshirë pretendimin se Gates kërkoi antibiotikë pasi u infektua me një IST nga "vajzat ruse".
Në përgjigje, një zëdhënës i Gates lëshoi një deklaratë duke i quajtur akuzat të pabaza.
"Këto pretendime janë absolutisht absurde dhe plotësisht të rreme", thuhej në të, duke shtuar se emailet pasqyrojnë "zhgënjimin e Epstein që ai nuk kishte një marrëdhënie të vazhdueshme me Gates dhe do të shkonte aq larg sa për të shpifur”.
Gates e ka pranuar më parë takimin me Epstein, duke e quajtur atë "një gabim të madh" në një intervistë në janar 2025 me The Wall Street Journal , ku ai tha se marrëdhënia nuk arriti të çonte përpara ndonjë qëllim.
Akuzat ndaj Gates vijnë mes shqetësimit në rritje se si materialet që lidhen me Epstein po interpretohen në internet. /Telegrafi/