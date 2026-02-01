Edhe Modi i Indisë shfaqet në dosjet e reja të Epsteinit – vjen një kundërshtim i fortë nga New Delhi
Dokumentet e publikuara së fundmi të lidhura me autorin e dënuar të krimeve seksuale, Jeffrey Epstein, kanë tërhequr vëmendjen pasi një email që i referohej kryeministrit indian Narendra Modi u shfaq në serinë e fundit të dosjeve të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, duke shkaktuar një kundërshtim të fortë nga New Delhi.
Sipas Jerusalem Post të shtunën, një email i atribuohet komenteve të Epstein mbi vizitën shtetërore të Modit në Izrael në vitin 2017, e para nga një kryeministër indian në vend.
Emaili e formulon atë si: "Kryeministri Indian Modi mori këshillën e tij (Epstein) dhe kërceu e këndoi në Izrael për të mirën e presidentit amerikan. Ata ishin takuar disa javë më parë. Funksionoi".
Por autoritetet indiane kanë hedhur poshtë kategorikisht çdo aludim që rrjedh nga emaili, shkruan TrtWorld, përcjell Telegrafi.
Ministria e Punëve të Jashtme (MEA) e New Delhit theksoi se i vetmi element faktik i referuar është vizita zyrtarisht e dokumentuar e Modit në Izrael dhe e hodhi poshtë pjesën tjetër të mesazhit si të pabazë.
Ndërsa zëdhënësi i MEA-s, Randhir Jaiswal, e përshkroi komentin si "thekse të kota nga një kriminel i dënuar" që meritojnë "përbuzjen më të madhe", duke shtuar se nuk ka prova për ndonjë ndërveprim substancial ose marrëdhënie këshillimore midis Modit dhe Epsteinit.
Megjithatë, partitë opozitare e kanë shfrytëzuar këtë referencë për të kërkuar sqarime.
Sipas mediumit në fjalë, dokumentet gjithashtu tregojnë Epsteinin dhe individë në rrjetin e tij duke diskutuar për Somalilandin, entitetin e vetëshpallur që ka funksionuar si një entitet de facto autonom që nga viti 1991.
Statusi i Somaliland ka fituar vëmendje të re pasi Izraeli njoftoi në fund të vitit 2025 se e njihte zyrtarisht territorin, një veprim që tërhoqi kritika nga rajoni dhe ndërkombëtarisht.
Epstein vrau veten në një qeli burgu në Nju Jork në gusht 2019, një muaj pasi u padit për akuza federale për trafikim seksual.
Në vitet 2008 dhe 2009, Epstein vuajti dënimin me burg në Florida pasi u deklarua fajtor për nxitje të prostitucionit nga dikush nën moshën 18 vjeç.
Në atë kohë, hetuesit kishin mbledhur prova se Epstein kishte abuzuar seksualisht me vajza të mitura në shtëpinë e tij në Palm Beach, por zyra e prokurorit të SHBA-së pranoi të mos e ndiqte penalisht në këmbim të pranimit të fajësisë për akuza më të lehta shtetërore. /Telegrafi/