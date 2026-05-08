"Çfarë i ndodhi fytyrës së tij"? Ryan Seacrest shqetëson fansat me pamjen e re
Moderatori i njohur amerikan Ryan Seacrest (51) ka nxitur shqetësim dhe shumë diskutime në rrjete sociale pas një paraqitjeje të fundit publike në Los Angeles, ku disa fansa thanë se ai dukej “pothuajse i panjohshëm”.
Seacrest mori pjesë në Taste For A Cure Gala, ngjarja e nëntë vjetore bamirëse në mbështetje të Jonsson Cancer Center Foundation në UCLA. Pas publikimit të fotografive dhe videove nga eventi, në rrjet u shfaqën komente të shumta që vinin në pah ndryshime në pamjen e tij, përfshirë atë që disa e quajtën “fytyrë e re”, si dhe humbje të dukshme peshe.
Në reagimet online, disa përdorues shkruanin: “Çfarë i ndodhi fytyrës?”, ndërsa të tjerë spekulonin për ndërhyrje estetike, duke pyetur nëse ai kishte bërë “lifting të syve” apo edhe “lifting të plotë”. Kishte edhe komente kritike që shpreheshin se pamja e tij i bënte të ndiheshin të parehatshëm, si dhe thirrje që personazhet publikë “të plaken natyrshëm”.
Përveç komenteve mbi fytyrën, një pjesë e fansave vunë në dukje edhe dobësimin e tij, duke thënë se Seacrest duket “tepër i dobët” dhe “i rraskapitur”. Artikulli përmend se disa e përshkruan pamjen e tij me faqe të rëna dhe qafë e shpatulla më kockore se zakonisht.
Nga ana tjetër, Seacrest ka këmbëngulur edhe më herët se ushqehet mjaftueshëm dhe se pamja e tij lidhet me stilin e jetesës: një dietë mesdhetare dhe një rutinë stërvitjeje që përfshin pilates dhe ushtrime force.
Megjithatë, artikulli citon edhe një burim anonim, i cili pretendon se moderatori është i “mbingarkuar me punë”, “po e shteron veten” dhe është vazhdimisht i lodhur. Sipas këtij burimi, ai “nuk duket i shëndetshëm” dhe rrobat “i varen” në trup, ndërsa pavarësisht se ai u thotë njerëzve se ha shumë dhe është mirë, “askush nuk e beson”.
Ryan Seacrest njihet shpesh si “njeriu më i zënë në Hollywood”, pasi drejton disa projekte njëkohësisht, përfshirë American Idol, emisionin Wheel of Fortune, një program mëngjesi në radio dhe transmetimin javor American Top 40.
Në planin personal, ai u nda me modelen Aubrey Paige gati dy vjet më parë dhe së fundmi bëri shaka në një speciale të “Wheel of Fortune” se do ta kërkonte dashurinë edhe në Tinder. /Telegrafi/