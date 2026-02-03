Catherine Zeta-Jones: Ndonjëherë pyes veten nëse New Yorku më dëmtoi karrierën
Aktorja Catherine Zeta-Jones ka folur hapur se si jetesa në New York, larg zemrës së Hollywood-it, mund të ketë ndikuar në karrierën e saj.
Pavarësisht se është një nga emrat më të famshëm në industrinë e filmit për dekada të tëra, aktorja 56-vjeçare pranon se ndonjëherë pyet veten nëse ka bërë ndonjë gabim që nuk ka jetuar kurrë në Los Angeles.
Zeta-Jones ka jetuar në Bregun Lindor për vite me radhë dhe, në një intervistë për revistën People, ajo tha se nuk ishte e sigurt se si ky vendim do të ndikonte në rrugën e saj profesionale në planin afatgjatë.
"Është interesante. Unë dhe Michael kemi jetuar në Bregun Lindor për një kohë të gjatë dhe shpesh pyes veten nëse kjo më ka dëmtuar karrierën", tha ajo. Ajo shtoi se nuk u përshtat kurrë me atë që konsiderohet e detyrueshme në Hollywood - rrjetëzimi dhe shfaqja e vazhdueshme në "rrethet e duhura".
"Në Los Angeles, nuk kam qenë kurrë e përfshirë në atë rrjetëzim në Hollywood, kështu që në fakt nuk e di kurrë se çfarë do të kisha arritur nëse do të kisha qenë atje", pranoi ajo.