Carvajal drejt Liverpoolit? Ish-ylli i Ligës Premier zbulon prapaskenat
Dani Carvajal, 34 vjeç, është aktualisht pa klub, pasi kontrata e tij me Real Madridin përfundoi në qershor. Mbrojtësi spanjoll i ka dhënë fund aventurës së tij të gjatë në Madrid dhe tashmë po shqyrton mundësitë për të vijuar karrierën në një tjetër klub të nivelit të lartë evropian.
Pavarësisht se është lojtar i lirë dhe mund të firmosë me çdo skuadër, Carvajal është përfshirë së fundmi në një prej thashethemeve më interesante.
Ish-mbrojtësi i Manchester Cityt, Joleon Lescott, gjatë një transmetimi për TNT Sports, deklaroi se ka dëgjuar për biseda që e lidhin spanjollin me Liverpoolin.
“Ka biseda për Liverpoolin dhe Carvajalin”, u shpreh Lescott, duke e vendosur emrin e spanjollit në orbitën e klubit anglez.
Një transferim i tillë mund të kishte kuptim për Liverpoolin, duke pasur parasysh situatën në krahun e djathtë të mbrojtjes. Jeremy Frimpong nuk ka bindur plotësisht në aspektin defensiv, ndërsa Conor Bradley pritet të rikthehet vetëm në fund të vitit pas një dëmtimi të rëndë në gju.
Në këto rrethana, Liverpooli është detyruar të përdorë edhe Ronald Araujon në atë pozicion, duke e bërë krahun e djathtë një prej reparteve që mund të ketë nevojë për përforcime.
Përvoja e Carvajalit, e fituar gjatë viteve në nivelet më të larta të futbollit evropian, do të ishte një aset i rëndësishëm për skuadrën angleze.
Megjithatë, një transferim i Carvajalit te Liverpooli nuk do të ishte i thjeshtë, pavarësisht faktit se lojtari është pa kontratë.
Klubi anglez i ka plotësuar tashmë 25 vendet e lejuara për skuadrën në Ligën Premier, ndërsa edhe kuota prej 17 lojtarësh të huaj është e mbushur. Për këtë arsye, nëse Carvajal do të transferohej në Anfield, ai nuk do të mund të regjistrohej menjëherë për kampionat.
Në këtë rast, spanjolli do të duhej të priste deri në janar, kur Liverpooli mund të lironte një nga vendet e zëna nga lojtarët e huaj dhe më pas të regjistronte Carvajalin.
Ndërkohë, Carvajal vazhdon të stërvitet individualisht së bashku me ish-shokun e tij të skuadrës, Joselu, ndërsa mbetet në pritje të një oferte që i përshtatet ambicieve të tij.
Mbrojtësi spanjoll duket se ka refuzuar mundësinë për t’iu bashkuar një kampionati të një niveli më të ulët, pavarësisht ofertave që ka marrë nga Lindja e Mesme. Prioriteti i tij është të vazhdojë të luajë në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Liverpooli mund të jetë një destinacion ideal për Carvajalin, por për momentin mbetet për t’u parë nëse klubi anglez do të gjejë një zgjidhje për problemin e regjistrimit të tij. /Telegrafi/