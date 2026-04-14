Carragher zgjedh 10 mesfushorët qendrorë më të mirë në historinë e Ligës Premier
Ish-mbrojtësi i Liverpoolit, Jamie Carragher, ka zbuluar renditjen e tij personale të mesfushorëve qendrorë më të mirë që kanë luajtur ndonjëherë në Ligën Premier. Lista e tij ka ngjallur debat të madh mes tifozëve dhe analistëve të futbollit.
Në krye të kësaj renditjeje, Carragher ka vendosur ish-kapitenin legjendar të Liverpoolit, Steven Gerrard.
Sipas tij, ndikimi i Gerrard në lojë, lidershipi dhe aftësia për të vendosur ndeshje të mëdha e bëjnë atë mesfushorin më të kompletuar në historinë e ligës.
Gerrard më i miri në histori sipas Carragherit
Në vendin e dytë renditet Roy Keane, simbol i dominimit dhe karakterit të fortë te Manchester United, ndërsa podiumin e plotëson Kevin De Bruyne, një nga mesfushorët më kreativë dhe vendimtarë të epokës moderne me Manchester Cityn.
Lista përfshin edhe emra të mëdhenj si Patrick Vieira dhe Frank Lampard, të cilët kanë lënë gjurmë të thella te Arsenali dhe Chelsea.
Keane dhe Vieira në top pesëshe
Po ashtu, pjesë e renditjes nga vendi i gjashtë deri tek i dhjeti janë edhe N'Golo Kante, Paul Scholes, Yaya Toure, Rodri dhe Cesc Fabregas.
Kjo listë ka hapur diskutime të shumta: a është Gerrard vërtet më i miri i të gjitha kohërave në mesfushë, apo emra si Keane, Lampard apo De Bruyne meritojnë më shumë? Debati mbetet i hapur.
Renditja e plotë sipas Carragher:
10.Cesc Fabregas
9.Rodri
8.Yaya Toure
7.Paul Scholes
6.N'Golo Kante
5.Frank Lampard
4.Patrick Vieira
3.Kevin De Bruyne
2.Roy Keane
1.Steven Gerrard
/Telegrafi/