Cardi B ndahet nga Stefon Diggs
Cardi B i ka dhënë fund lidhjes së saj me Stefon Diggs.
Thashethemet për ndarjen e tyre u përhapën në fillim të muajit dhe një burim pranë çiftit i tha People se Cardi B ka vendosur të ndjekë një drejtim të ri.
Ish-çifti ka një djalë, të cilin e mirëpritën në jetë në fund të vitit të kaluar.
Cardi B dhe Stefon
Përveç kësaj, Cardi ka një vajzë, Kulture, një djalë, Wave, dhe një vajzë, Blossom, nga martesa e saj me reperin Offset.
"Gjërat u bënë shumë të ndërlikuara. Cardi është shumë praktike. Sapo ndjeu se nuk mund t'i besonte, ajo u tërhoq për t'u përqendruar te fëmijët e saj, muzika dhe turneu. Ajo ka nevojë për stabilitet dhe dëshiron të njëjtën gjë për fëmijët e saj", tha burimi.
Gjithashtu, burimi la të kuptohej se marrëdhënia e saj me Diggs nuk ka mbaruar plotësisht.
"Ata janë prindër dhe nuk ka mbaruar plotësisht. Ata mund të rilidhen në të ardhmen", tha ai.
Spekulimet rreth ndarjes së tyre filluan pas Super Bowl, kur Cardi B dhe Diggs nuk e ndiqnin më njëra-tjetrën në rrjetet sociale.
Përveç kësaj, gazetarët e pyetën Cardi B nëse kishte ndonjë mesazh inkurajimi për Diggs para ndeshjes së madhe, të cilit ajo iu përgjigj shkurtimisht "fat të mbarë" përpara se të largohej. /Telegrafi/