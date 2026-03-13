Burri i Elton John flet për shëndetin e këngëtarit: Nuk është e lehtë për të, por ai ende po lufton
David Furnish, bashkëshorti i muzikantit legjendar Elton John, zbuloi detaje të reja rreth shëndetit të partneres së tij dhe theksoi se kjo nuk është e lehtë për të.
Elton John pësoi një infeksion të rëndë në sy në korrik të vitit 2024, i cili e la pothuajse plotësisht të verbër në syrin e djathtë, ndërsa shikimi i tij në syrin e majtë u dëmtua ndjeshëm.
Furnish i tha Variety se Elton është mirë dhe aktualisht po përqendrohet te familja e tij. Këngëtari i famshëm e kalon pjesën më të madhe të kohës në shtëpi me gruan dhe djemtë e tij, Zachary dhe Elijah.
"Ai është i shkëlqyer. Nuk është e lehtë për të, por ai po lufton dhe po ecën përpara. Është i zënë dhe po ecën përpara. Është i lumtur që është në shtëpi me familjen e tij dhe djemtë tanë. Kjo është arsyeja pse i ka mbaruar turnetë. Ne e duam të jemi prindër, e duam familjen tonë dhe ajo që do të thotë më shumë për ne është të jemi bashkë", tha Furnish.
Vetë Elton John zbuloi më parë se viti i kaluar ka qenë jashtëzakonisht i vështirë për të për shkak të problemeve me shikimin.
"Më goditi rëndë. Humba shikimin në syrin e djathtë, dhe as i majti nuk është në gjendje të mirë, kështu që 15 muajt e fundit kanë qenë shumë të vështirë për mua sepse nuk shihja pothuajse asgjë dhe nuk mund të lexoja", zbuloi ai.
Ai shtoi se ende ka shpresë dhe mbetet i fortë.
"Kam pasur një jetë të jashtëzakonshme dhe ende shpresoj që një ditë mjekësia do të gjejë një zgjidhje. Thjesht duhet të jem i duruar. Kur të arrijnë të më ndihmojnë, do të jem mirë", tha ai.
Përveç problemeve me shikimin, Elton John ka pasur edhe probleme të tjera shëndetësore për vite me radhë. Në premierën e dokumentarit "Elton John: Never Too Late", ai zbuloi: "Sinqerisht, nuk kam shumë nga unë. Nuk kam bajame, bajame të tretë apo apandesit. Nuk kam prostatë. Nuk kam legen të djathtë apo gju të majtë, apo gju të djathtë. Në fakt, kam vetëm legenin e majtë të majtë. Por jam ende këtu. Dhe nuk mund t'ju falënderoj mjaftueshëm - më bëtë ai që jam". /Telegrafi/