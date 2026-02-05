Britney Spears pretendon se ia doli të përballonte problemet familjare: Tani thjesht kam frikë prej tyre
Britney Spears tha se ishte e lumtur që ishte gjallë pasi arriti të kapërcente të gjitha problemet familjare.
Spears foli për familjen e saj dhe ndjenjat e vetmisë përmes një postimi që ndau në Instagram.
"Si qenie njerëzore, e tëra çfarë duam është të ndihemi të lidhur me njëri-tjetrin dhe të mos ndihemi kurrë vetëm. Për të gjithë ata në familjen tuaj që thanë se do t'ju ndihmonin, në një mënyrë që ju izoloi dhe ju bëri të ndiheni të lënë pas dore, ata gabuan. Ne mund të falim si qenie njerëzore, por kurrë të harrojmë. Dëshira për kontakt është thelbësore", tha ajo.
Spears tha se ishte e lumtur që arriti të mbijetonte gjithçka që i bëri familja e saj.
"Tani kam frikë prej tyre. Është e çuditshme se si Zoti vepron në mënyra misterioze. Për të qenë plotësisht e sinqertë, pavarësisht se çfarë thonë, ata kurrë nuk do të marrin përgjegjësi për atë që kanë bërë", tha ajo.
Në këtë rast, mendimet e saj ishin për ndjenjat e këqija ndaj babait të saj Jamie, nënës Lynne dhe motrës së saj Jamie Lynn.
Spears deklaroi në kujtimet e saj të vitit 2023, "Gruaja brenda meje", se zemra e saj ishte me Jamie Lynn sepse ajo u rrit në hijen e saj dhe ishte fëmija e prindërve të divorcuar. /Telegrafi/