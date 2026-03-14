Brikena më në fund e pranon pëlqimin për Mateon, Rogerti: Të ka aktivizuar nominimi
Spektakli i së shtunës i Big Brother VIP Albania nisi me diskutime të shumta brenda shtëpisë, ku në qendër të vëmendjes ishte marrëdhënia mes Mateos dhe Brikenës.
Që nga fillimi i formatit, raporti mes tyre është komentuar shpesh nga banorët dhe publiku.
Mateo ka treguar vazhdimisht interes dhe pëlqim për Brikenën, ndërsa ajo deri tani ishte shfaqur më e rezervuar dhe më e ftohtë ndaj tij.
Screenshot/YouTube
Gjatë një diskutimi me banorët e tjerë në shtëpi, tema e tyre u rikthye sërish në vëmendje. Në mes të debatit, Brikena vendosi të flasë hapur për ndjenjat e saj.
“Unë mund të them se me plot kuptimin e fjalës unë kam pëlqim për Mateon”, u shpreh ajo para banorëve.
Pas kësaj deklarate reagoi edhe Rogerti, i cili komentoi me humor situatën duke thënë: “Ty të ka aktivizuar nominimi”.
Deklarata e Brikenës pritet të ndikojë në dinamikën mes dy banorëve dhe ka ngjallur menjëherë reagime mes banorëve dhe publikut që po ndjek spektaklin. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com