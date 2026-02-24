Brikena dhe Mateo mbajnë duart me njëri-tjetrin, ky i fundit i kafshon gishtin banores
Brikena dhe Mateo duket se po afrohen gjithnjë e më shumë me njëri-tjetrin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, duke treguar një anë të re të marrëdhënies së tyre që nuk ishte parë më herët.
Dyshja janë parë duke kaluar kohë së bashku në oborr, ku për herë të parë u panë teksa mbanin duart me njëri-tjetrin, një gjest që deri tani mungonte mes tyre.
Në ditët e para, Brikena kishte treguar një qëndrim më të rezervuar dhe nuk i kishte lënë shumë hapësirë Mateos për afrimitet, por situata duket se ka ndryshuar.
BBVA/Instagram
Gjatë këtij momenti të veçantë, Brikena shihej me një kapele që i mbulonte pjesërisht fytyrën, ndërsa bisedonte qetësisht me Mateon, duke krijuar një atmosferë intime mes tyre.
Në një çast, Mateo e surprizoi banoren duke i kafshuar lehtë gishtin, gjë që shkaktoi një reagim të menjëhershëm nga Brikena, e cila e pyeti me habi: “Çfarë po i bën gishtave të mi?”.
Ky moment u konsiderua nga ndjekësit si i ëmbël dhe argëtues, duke treguar një raport më të afërt dhe spontan mes dy banorëve.
Pamjet nuk kaluan pa u komentuar nga publiku, i cili u shpreh i entuziazmuar për këtë afrimitet të papritur mes Brikenës dhe Mateos.
Shumë ndjekës kanë vlerësuar këtë moment si një sinjal se marrëdhënia e tyre brenda shtëpisë mund të evoluojë më tej, duke shtuar interesin dhe kuriozitetin për dinamikat mes dyshes në vazhdim. /Telegrafi/