Bonnie Tyler zgjohet nga koma, Deen postoi një foto së bashku dhe i uroi shërim të shpejtë
Bonnie Tyler është zgjuar nga koma pas një operacioni në zorrë, megjithatë, ajo është detyruar të anulojë të gjitha koncertet e saj verore pasi mbetet e sëmurë rëndë. Këngëtari nga BeH, Fuad Backović Deen, gjithashtu i uroi shërim të shpejtë.
Këngëtarja dhe kompozitorja, e cila është 75 vjeç, u vendos përkohësisht në koma të induktuar muajin e kaluar për t'u rikuperuar nga një operacion urgjent në zorrë që iu nënshtrua në një spital pranë shtëpisë së saj në Faro të Portugalisë.
Në një deklaratë të re, familja e saj siguroi fansat se, megjithëse ajo është në kujdes intensiv, gjendja e saj po përmirësohet ngadalë, por se ajo nuk do të kthehet në turne.
Ata thanë: "Mjekët e saj mbeten të bindur se ajo do të shërohet mirë, por do të duhet kohë. Prandaj, na vjen keq t'u themi të gjithëve se do të anulojmë ose shtyjmë deri vitin tjetër, kur të jetë e mundur, të gjitha koncertet e mbetura këtë verë. Kjo do të ndikojë në të gjitha shfaqjet aktuale deri në fund të gushtit. Për momentin, ne ende shpresojmë se ajo do të jetë në gjendje të performojë në shfaqjet e planifikuara për vjeshtë".
Familja e saj u kërkoi falje të gjithëve për zhgënjimin e anulimit.
Ata vazhduan: "U kërkojmë ndjesë të gjithë fansave të Bonnie-t dhe partnerëve tanë promovues për zhgënjimin që kjo do të shkaktojë, por besojmë se do të na kuptoni dhe do të na duroni në këto rrethana të vështira. Shpresojmë t'ju shohim vitin tjetër".
Familja e Bonnie-s premtoi gjithashtu se do t'i mbante fansat e saj të informuar për gjendjen e saj.
Përveç fansave të saj, shërim të shpejtë i uroi edhe këngëtari nga BeH, Fuad Backović Deen, i cili ndau një foto të tyre së bashku.
Ai shtoi: "I uroj Bonnie Tyler-it të bukur shërim të shpejtë. Forca, talenti dhe shpirti yt kanë frymëzuar shumë prej nesh gjatë viteve. Ju dërgojmë dashuri, lutje dhe energji pozitive. Shërohu shpejt - mezi presim të të shohim të shkëlqesh". /Telegrafi/