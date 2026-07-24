Dua Lipa fotografohet duke shkuar në një studio në New York, merr vëmendjen me stilin e veçantë
Dua Lipa, një nga emrat më të mëdhenj të muzikës pop në botë, duket se herë pas here preferon të kalojë pa shumë vëmendje – pa hequr dorë nga stili i saj karakteristik.
Këngëtarja shqiptaro-britanike është fotografuar të mërkurën teksa mbërrinte në një studio regjistrimi në New York, me një paraqitje pothuajse të panjohshme.
Artistja kishte vendosur mbi kokë një kapuç të zi, të mbështjellë si shall, ndërsa fytyrën e kishte fshehur pas një palë syzeve të mëdha të diellit, duke dhënë përshtypjen se po përpiqej të kalonte pa u vënë re teksa zbriste nga një veturë e zezë.
Foto: Backgrid/The Grosby Group
Megjithatë, edhe në një ditë të zakonshme, stili i saj nuk kaloi pa u komentuar. 30-vjeçarja u shfaq e veshur me një bluzë të gjelbër të ngushtë, të kombinuar me pantallona sportive të zeza.
Pamjen e kompletoi me çantën e saj ikonike Hermès Birkin në ngjyrë të zezë, të personalizuar me shalle shumëngjyrëshe dhe varëse dekorative. Kjo çantë është bërë tashmë një nga aksesorët e saj më të preferuar, ndërsa modelet e tilla mund të kushtojnë mbi 65 mijë dollarë.
Foto: Backgrid/The Grosby Group
Vëmendje kanë tërhequr edhe atletet e saj Completedworks x ASICS në ngjyrë të zezë, të cilat kanë nxitur diskutime mes adhuruesve të modës nëse modeli i njohur si "dad shoes" po rikthehet sërish në trend.
Foto: Backgrid/The Grosby Group
Megjithatë, detaji që nuk mund t'u shpëtonte fotografëve ishte unaza vezulluese e martesës në dorën e saj të majtë, një tjetër dëshmi e lumturisë së artistes pas martesës me aktorin britanik Callum Turner. /Telegrafi/
Foto: Backgrid/The Grosby Group