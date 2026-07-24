Presidenti amerikan, Donald Trump ka deklaruar se Kina dhe Rusia nuk po furnizojnë me armë Republikën Islamike të Iranit, duke thënë se këtë ia kanë konfirmuar personalisht liderët e të dyja vendeve.

Trump tha se gjatë takimit të fundit në Pekin, presidenti kinez Xi Jinping i ka premtuar se Kina, përfshirë edhe kompanitë kineze, nuk do t’i japë apo shesë armë Iranit “në asnjë rrethanë”.

“Duke marrë parasysh marrëdhënien tonë, unë i besoj fjalës së tij”, u shpreh Trump, duke shtuar se SHBA-ja po i bën Kinës “favore të mëdha”.

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Ai gjithashtu deklaroi se presidenti rus Vladimir Putin i ka thënë se Moska nuk do t’i shesë armë Teheranit, pavarësisht tensioneve ndërkombëtare dhe luftës në Ukrainë.

Trump theksoi se Rusia e kupton se SHBA-ja nuk po furnizon drejtpërdrejt Ukrainën me armë, por po shet armë vendeve të NATO-s, të cilat më pas vendosin për përdorimin dhe shpërndarjen e tyre.

Sipas Trumpit, dy fuqitë e mëdha që shpesh përmenden në lidhje me Iranin - Kina dhe Rusia - nuk janë të përfshira në furnizimin ushtarak të Teheranit. Ai paralajmëroi se një përfshirje e tillë do të ishte “shumë e keqe për ta” dhe nuk do të ishte në interesin e tyre.

Ndryshe, Irani ka bërë të ditur se po konsultohet në baza ditore me Kinën dhe Rusinë për luftën me SHBA-në dhe Izraelin. /Telegrafi/

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