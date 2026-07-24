Djali i Magic Johnson shijon bregdetin Adriatik, filmohet në një jaht luksoz në Rovinj
Earvin "EJ" Johnson III, djali i legjendës së basketbollit Magic Johnson, po qëndron në bregdetin kroat dhe, pas Dubrovnikut, ai mbërriti në Rovinj, ku tërhoqi përsëri vëmendjen e publikut.
Tridhjetë e katër vjeçari EJ Johnson u fotografua në Rovinj i veshur me një fustan të bardhë dhe syze dielli të mëdha. Pamja e tij, ashtu siç kishte qenë gjatë qëndrimit të tij të mëparshëm në Kroaci, tërhoqi shumë vëmendjen e publikut.
Ai mbërriti në Kroaci me superjahtin luksoz Whisper, i cili ka lundruar në Adriatik gjatë ditëve të fundit. Përpara se të mbërrinte në Istria, EJ qëndroi në Dubrovnik me prindërit e tij Magic dhe Cookie Johnson, ku tërhoqi vëmendjen edhe me zgjedhjet e tij të modës.
Pastaj ai veshi pantallona të shkurtra të kombinuara me taka të larta, një stil që u bë pjesë dalluese e paraqitjeve të tij publike.
EJ Johnson është i njohur për publikun e gjerë përmes reality show-t "Rich Kids of Beverly Hills", ndërsa sot njihet si komentator mode dhe një nga emrat më të spikatur në skenën amerikane të modës.
Ai merr pjesë shpesh në evente të mëdha mode, dhe kombinimet e tij, në të cilat kombinon elementë të modës së meshkujve dhe grave, tërheqin rregullisht vëmendjen e mediave.
Johnson ka thënë më parë se e konsideron modën një mënyrë shprehjeje personale dhe se nuk dëshiron të kufizohet nga kodet tradicionale të veshjes.
"Moda është mënyra ime për të shprehur veten dhe nuk dua ta kufizoj veten me rregulla që nuk më përkasin mua", tha Johnson për marrëdhënien e tij me stilin. /Telegrafi/