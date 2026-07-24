Edi bën deklaratën e fortë: Po, kam pasur marrëdhënie intime me Bijën në BBVK - por fatkeqësisht nuk u transmetua
Eduard Kuci, ish-banor i edicionit të kaluar të Big Brother VIP Kosova, ka bërë një deklaratë që pritet të ngjallë reagime te publiku.
Në një intervistë ekskluzive për emisionin Artistët Shqiptarë, Edi u pyet drejtpërdrejt nëse kishte pasur marrëdhënie intime gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë.
Ai nuk hezitoi të përgjigjej me "po", duke zbuluar se momenti kishte ndodhur me ish-banoren Bia Khalifa.
"Po, me Bijën. Edhe fatkeqësisht për mua nuk është transmetuar", u shpreh ai me humor.
Deklarata e tij ka ngjallur menjëherë kureshtje, pasi një skenë e tillë nuk është shfaqur asnjëherë gjatë transmetimit të spektaklit, duke lënë të kuptohet se produksioni ka vendosur të mos e përfshijë atë në program.
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Kujtojmë se Edi dhe Bia krijuan afrimitet gjatë aventurës së tyre në Big Brother VIP Kosova, ndërsa marrëdhënia mes tyre ishte komentuar vazhdimisht nga banorët dhe publiku.
Mbetet për t'u parë nëse kjo deklaratë do të sjellë reagime edhe nga protagonistët e tjerë të spektaklit apo nga vetë produksioni. /Telegrafi/