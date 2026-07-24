Juristët: Dështimi i konstituimit të Kuvendit dërgon automatikisht vendin në zgjedhje
Analisti politik Afrim Kasolli ka komentuar vendimin që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës të mbahet më 6 gusht, vetëm një ditë para përfundimit të afatit kushtetues.
I ftuar në emisionin “FIVE” në Dukagjin, Kasolli ka thënë se caktimi i seancës në fund të afatit nuk është befasi, duke pasur parasysh deklaratat e ushtrueses së detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, se do t’u jepej më shumë kohë partive politike për të arritur një marrëveshje për formimin e institucioneve të reja.
Megjithatë, ai ka vlerësuar se pritja për konsensus mund të jetë vetëm arsyetimi publik, ndërsa prapa vendimit mund të ketë edhe kalkulime politike, veçanërisht nga partia fituese.
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“Motivet mund të jenë të tjera, mund të jenë edhe kalkulime politike, veçanërisht të partisë fituese. Besoj kështu pasi mund të presin edhe dinamikat e subjekteve tjera, veçanërisht në LDK, pasi po i shohim telashet që ekzistojnë në këtë subjekt politik”, ka deklaruar Kasolli.
Sipas tij, mungesa e takimeve të reja dhe e përpjekjeve serioze ndërmjet partive politike për të arritur marrëveshje e vë në pikëpyetje arsyetimin se caktimi i seancës në fund të afatit është bërë për t’u dhënë kohë subjekteve politike.
Kasolli ka paralajmëruar se dështimi i konstituimit të Kuvendit brenda afatit kushtetues do ta çonte vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ai e ka cilësuar këtë skenar si të papranueshëm, duke thënë se Kosova do të përballej për herë të katërt me zgjedhje të jashtëzakonshme dhe do të dëshmonte, sipas tij, mungesë të pjekurisë politike.
Kasolli ka theksuar se aktualisht vendi po përballet me mungesë të institucioneve funksionale me mandat të plotë, duke përmendur Kuvendin dhe Qeverinë, ndërsa ka bërë thirrje që partitë politike t’i lënë anash interesat partiake dhe të fokusohen në funksionimin e institucioneve.
Ai ka paralajmëruar gjithashtu për pasojat financiare dhe politike të zvarritjes së formimit të institucioneve, duke thënë se Kosova tashmë ka humbur rreth 40 milionë euro nga mbështetja e lidhur me procesin e integrimit evropian dhe se mund të humbë edhe mjete të tjera në të ardhmen.
Në pjesën e fundit të deklaratës së transmetuar, juristi Anton Nrecaj ka theksuar rëndësinë e funksionalizimit të institucioneve të Kosovës dhe vazhdimit të procesit të integrimit evropian.Derisa Juristi Anton Nrecaj ka paralajmëruar se dështimi i konstituimit të Kuvendit brenda afatit kushtetues do ta çonte Kosovën automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Nrecaj e ka cilësuar një skenar të tillë si të papranueshëm, duke thënë se vendi do të përballej për herë të katërt me zgjedhje të jashtëzakonshme dhe do të dëshmonte, sipas tij, mungesë të gatishmërisë dhe pjekurisë politike për funksionalizimin e institucioneve.
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“Mosarritja e konstituimit të Kuvendit brenda afatit kushtetues, vendi shkon automatikisht në zgjedhje të jashtëzakonshme. Dhe kjo është e papranueshme, sepse i bie që për herë të katërt vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe për herë të katërt ne po tregojmë një mosgatishmëri, një mospjekuri politike për të konstituuar institucionet në vend”, ka deklaruar Nrecaj në Tv Dukagjin i.
Ai ka theksuar se situata aktuale është edhe më e rëndë, pasi, sipas tij, Kosova nuk ka institucione kushtetuese funksionale me mandat të plotë.
“Tani jemi edhe më keq, në bazën ku nuk kemi asnjë institucion kushtetues funksional, me fuqi të plotë. Nuk kemi kryetar të vendit, nuk kemi Kuvend, nuk kemi Qeveri dhe të gjitha janë me ushtrues detyre”, ka thënë ai.
Sipas Nrecajt, kjo gjendje cenon rendin juridik dhe funksionimin e shtetit, ndërsa u ka bërë thirrje partive politike që të përmbushin obligimet e tyre dhe të konstituojnë institucionet.
Ai ka kërkuar që partitë t’i lënë anash interesat partiake dhe përplasjet politike, duke theksuar se prioritet duhet të jetë funksionimi i institucioneve të Republikës së Kosovës.
Nrecaj ka paralajmëruar edhe për pasojat financiare të bllokadës institucionale, duke thënë se Kosova tashmë ka humbur rreth 40 milionë euro nga mbështetja e lidhur me procesin e integrimit evropian.
Sipas tij, zvarritja e mëtejshme e formimit të institucioneve mund të sjellë humbje të tjera financiare, të cilat do të mund të përdoreshin në të mirë të qytetarëve dhe të procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.
“Prandaj, interesi është jo vetëm integrimi evropian, por edhe që institucionet e Kosovës përfundimisht, pas dy viteve, të jenë funksionale”, ka përfunduar Nrecaj./Telegrafi/