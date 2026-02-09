Blerina shfaqet e përlotur teksa dëgjon këngën e re të Gjestit
Një video e publikuar në TikTok po emocionon mijëra ndjekës, ku shfaqet Blerina, motra e Gjestit, duke përjetuar momente të forta emocionale.
Në pamje, ajo shihet me lot në sy teksa dëgjon dhe këndon vargjet e projektit të ri muzikor të vëllait të saj.
Kënga është një dedikim prekës për vëllanë e tyre, Eldionin, i cili humbi jetën tragjikisht në fund të shtatorit të vitit të kaluar.
Foto: Screenshot/TikTok
Reagimi i Blerinës ka prekur publikun, duke rikthyer në vëmendje dhimbjen e madhe të familjes, ndërsa ndjekësit kanë shpërthyer me komente mbështetëse dhe fjalë ngushëllimi për të dhe Gjestin.
Shumë fansa kanë vlerësuar mënyrën se si Gjesti ka zgjedhur ta përjetësojë kujtimin e vëllait përmes muzikës, duke e kthyer dhimbjen personale në një mesazh të fuqishëm dhe emocional për publikun. /Telegrafi/