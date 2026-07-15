Benny Blanco zbulon pse e mbajti private lidhjen me Selena Gomez
Producenti muzikor, Benny Blanco, ka treguar se ai dhe Selena Gomez e mbajtën të fshehtë lidhjen e tyre për rreth tetë deri në nëntë muaj, përpara se ta bënin publike.
Në një intervistë për El Pais, Blanco zbuloi se, para se të konfirmonin romancën, Selena e pyeti nëse ishte i sigurt që donte ta bënte publike marrëdhënien e tyre.
Ajo madje i kishte thënë se do ta kuptonte nëse ai preferonte të mbeteshin vetëm miq.
Selena Gomez dhe Benny Blanco
“Ne kemi pasur fatin që kemi njerëz pranë nesh, miq dhe familjarë që i njihnim shumë përpara gjithë kësaj fame”, tha Blanco.
Sipas tij, vendimi për ta mbajtur lidhjen larg syrit të publikut lidhej edhe me famën e madhe të Gomez.
Çifti u martua më 27 shtator 2025, gati dy vjet pasi e zyrtarizuan lidhjen.
Blanco pranoi gjithashtu se nuk ndihet rehat me ekspozimin në rrjetet sociale.
“Nuk më pëlqen ta ndaj jetën time private. Njerëzit e famshëm janë vazhdimisht nën vëzhgim çfarëdo që të thuash, gjithmonë do të kritikohet”, u shpreh ai.
Producenti shtoi se, megjithëse publikon herë pas here fotografi me bashkëshorten, përpiqet që rrjetet sociale t’i përdorë kryesisht për promovimin e muzikës së tij. /Telegrafi/