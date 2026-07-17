Bellingham thyen heshtjen pas eliminimit: Mesazhi emocional që preku tifozët e Anglisë
Jude Bellingham u ka bërë thirrje tifozëve të Anglisë që të ruajnë unitetin e jashtëzakonshëm që kanë treguar, pasi "Tre Luanët" pësuan një humbje të dhimbshme 2-1 ndaj Argjentinës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës.
Mesfushori 23-vjeçar pranoi se e kishte të vështirë të gjente fjalët për të përshkruar zhgënjimin, përpara se të ndante një poezi frymëzuese që ia kishte dhuruar shoferi i ekipit, Michael Chandler.
Ylli i Anglisë, Bellingham, pranoi se e kishte të vështirë të gjente fjalët e duhura për të shprehur zhgënjimin e madh pasi "Tre Luanët" u eliminuan nga Argjentina në gjysmëfinalen e Kupës së Botës në Atlanta.
Skuadra e Thomas Tuchel kishte kaluar për pak kohë në epërsi falë golit të Anthony Gordon në minutën e 55-të, por më pas pësoi dy gola në fund nga Enzo Fernandez dhe Lautaro Martinez.
Lojtari i Real Madridit, i cili zhvilloi një turne të shkëlqyer me gjashtë gola të shënuar, më pas përdori rrjetet sociale për t’u dërguar tifozëve një mesazh emocional.
"E kisha vërtet të vështirë të gjeja fjalët e duhura për ditën e djeshme dhe javët e fundit, por kjo poezi nga shoferi ynë në Kansas e përshkruan pothuajse në mënyrë perfekte”, shkroi Bellingham.
"Faleminderit për mbështetjen e jashtëzakonshme nga vendi ynë dhe për të gjithë ata që shpenzuan paratë e tyre të fituara me shumë mund për të udhëtuar drejt Amerikës dhe për të na mbështetur”.
"Mos lejoni që uniteti dhe dashuria që kemi parë në vendin tonë të përfundojnë me këtë fushatë. Kur jemi së bashku, mund të arrijmë gjëra të mëdha... Dhe do t’i arrijmë!", përfundoi ai./Telegrafi/