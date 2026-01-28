Bella Hadid ndahet nga i dashuri kauboj Adan Banuelos pas një romance dyvjeçare
Bella Hadid dhe kalorësi profesionist Adan Banuelos thuhet se i kanë dhënë fund lidhjes së tyre pas dy vjetësh bashkë.
Supermodelja 29-vjeçare dhe Banuelos, një trajner i njohur kuajsh në qarkun garues, raportohet se janë ndarë së fundmi, sipas Entertainment Tonight.
Një burim i ka thënë ET se Hadid po e përjeton rëndë ndarjen, duke e përshkruar fundin e marrëdhënies si emocionalisht shumë domethënës, për shkak të nivelit të lartë të përkushtimit që kishin ndaj njëri-tjetrit.
“Ajo është ende duke e përpunuar situatën,” tha burimi, duke shtuar se lidhja e tyre kishte qenë “shumë serioze”.
Sipas të njëjtit burim, Hadid është përqendruar te puna dhe po kalon më shumë kohë me miqtë e ngushtë për t’u “shpërqendruar nga ndarja”.
Pavarësisht këtyre raportimeve, ish-çifti vazhdon ta ndjekë njëri-tjetrin në Instagram.
Thashethemet për lidhjen e tyre nisën për herë të parë në tetor 2023, kur ata u panë së bashku në Teksas.
Në atë periudhë, Hadid shihej shpesh në evente rodeoje dhe kalonte kohë të zgjatur në këtë shtet.