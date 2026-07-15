BE-ja i jep Ukrainës 1 miliard euro shtesë për dronë, nis programin 10 miliardësh për industrinë ushtarake
Bashkimi Evropian do t’i sigurojë Ukrainës edhe 1 miliard euro të tjera për furnizimin me dronë, ka njoftuar presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, gjatë vizitës së saj në Kiev.
Von der Leyen deklaroi se ky financim është vetëm hapi i parë në mbështetjen e re evropiane për kapacitetet ushtarake të Ukrainës.
Sipas saj, BE-ja ka miratuar gjithashtu një program me vlerë 10 miliardë euro, i cili synon të financojë prodhimin e dronëve, raketave dhe avionëve luftarakë.
“Ky është vetëm fillimi”, tha von der Leyen, duke theksuar se Evropa synon të rrisë aftësitë e saj të prodhimit në fushën e mbrojtjes dhe të forcojë mbështetjen për Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
Financimi i ri vjen në një kohë kur dronët janë bërë një nga mjetet kryesore të luftës moderne në frontin ukrainas, me të dyja palët që përdorin mijëra mjete pa pilot për sulme dhe zbulim.
Kujtojmë se deri më tani, disa vende të BE-së kanë nënshkruar marrëveshje individuale me Ukrainën për të shfrytëzuar zgjuarsinë e saj teknologjike.
Marrëveshja e miratuar të mërkurën shton një dimension më të gjerë duke e bërë partneritetin të disponueshëm për të gjitha 27 shtetet anëtare. /Telegrafi/