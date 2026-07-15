Von der Leyen dhe Zelensky nënshkruajnë marrëveshjen BE-Ukrainë për dronë
Bashkimi Evropian dhe Ukraina kanë nënshkruar një marrëveshje për të rritur së bashku prodhimin e dronëve, një teknologji që evoluon me shpejtësi dhe që ka ripërcaktuar luftën moderne.
Marrëveshja u njoftua të mërkurën nga Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky në Kiev, transmeton Telegrafi.
Iniciativa synon të kombinojë bazën industriale të BE-së me ekspertizën kryesore botërore të Ukrainës, të fituar gjatë më shumë se katër viteve luftimesh kundër trupave ruse.
Dronët kanë qenë thelbësorë në ndihmën e Kievit për të kapërcyer disavantazhin e fuqisë punëtore dhe për të nisur sulme me rreze të gjatë veprimi kundër rafinerive ruse të naftës, duke shkaktuar një krizë karburanti.
"Ne po prodhojmë 10 milionë dronë në vit - 10 milionë. Dhe do të jenë 20 milionë. Për herë të parë, Ukraina e ka ndryshuar rrënjësisht fushën e betejës", tha Zelensky gjatë një ceremonie për të shënuar ditën e shtetësisë së Ukrainës në sheshin e Shën Mikelit në kryeqytet.
Financimi do të vijë nga dy burime të BE-së: kredia mbështetëse prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën dhe afërsisht 10 miliardë euro që janë ende në dispozicion në programin e mbrojtjes SAFE.
Deri më tani, disa vende të BE-së kanë nënshkruar marrëveshje individuale me Ukrainën për të shfrytëzuar zgjuarsinë e saj teknologjike.
Marrëveshja e miratuar të mërkurën shton një dimension më të gjerë duke e bërë partneritetin të disponueshëm për të gjitha 27 shtetet anëtare.
"Në Evropë, ne tashmë kemi kapacitet të madh teknologjik dhe industrial që mund të vendoset. Dhe kemi vende prodhimi të sigurta dhe të mbrojtura që mund të ndihmojnë në shkallëzimin e saj", tha von der Leyen në fjalimin e saj.
"Por ne nuk kemi atë njohuri dhe ekspertizë të provuar në betejë që Ukraina ka krijuar. Pra, pika që po theksoj është se ne duhet të kombinojmë pikat tona të forta. Së bashku, ne mund të punojmë për prodhim të përbashkët. Një risi e rëndësishme është opsioni për të ndërtuar dhe ruajtur dronët në të gjithë territorin e bllokut, në vend që të punojmë në prodhim të përbashkët", shtoi ajo.
Por ruajtja do të jetë afatshkurtër për shkak të evolucionit të shpejtë që po përjeton teknologjia. Pas dy e tre muajsh, dronët do të transferohen në Ukrainë ose në shtetet anëtare të interesuara për të përforcuar aftësitë e tyre, veçanërisht në krahun lindor të BE-së.
Mbetet për t'u parë se si Moska, veprimet e së cilës kundër vendeve të BE-së janë bërë gjithnjë e më provokuese, do t'i përgjigjet planit.
Si hap i dytë, Komisioni synon të zgjerojë marrëveshjen me Ukrainën në prodhimin e sistemeve balistike dhe anti-balistike të raketave, por kjo është ende larg në të ardhmen.
"Tani është koha për të investuar në Ukrainë, për të investuar në Evropë", tha von der Leyen, "dhe për të investuar në sigurinë dhe të ardhmen tonë të përbashkët". /Telegrafi/