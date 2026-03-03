Bashkëshortja e Rooney-t shfaqet pa unazë në publik pasi futbollisti u pa së fundmi me dy gra misterioze
Coleen Rooney është shfaqur në publik pa unazën e saj të martesës, për herë të parë që kur bashkëshorti i saj Wayne Rooney u pa duke festuar me dy gra të panjohura gjatë fundjavës përpara ndarjes së çmimeve BRIT.
Ish-futbollisti 40-vjeçar, ishte në Manchester përpara ngjarjes muzikore, ku qëndroi jashtë deri në orët e para të mëngjesit.
Sipas raporteve, ai u pa teksa hasi në vështirësi të mbante pantallonat kur po dilte nga tualetet e një hoteli të shtrenjtë, derisa u bashkua me një grup miqsh, përfshirë këngëtarin pop Calum Scott.
Në disa foto të siguruara nga The Sun, ai shihet duke pirë dhe “biseduar” me gratë, dhe ky moment vazhdoi për rreth dy orë, përpara se të largohej me një prej tyre. Dyshja më pas u pane duke hyrë në makina të ndara rreth orës 3:25 të mëngjesit.
Pas fundjavës së tij të egër, bashkëshortja e ish-futbollistit, Coleen u shfaq në Cheshire të hënën pasdite, ndërsa kryente punët e ditës dhe bëri disa blerje në një dyqan.
Ajo ishte veshur thjesht me veshje sportive dhe me një xhaketë të trashë bezhë.
Wayne dhe Coleen janë të martuar që nga viti 2008 dhe së bashku janë prindër të katër djemve: Kai, 16 vjeç; Klay, 12 vjeç; Kit, 10 vjeç; dhe Cass, 8 vjeç.